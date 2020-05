Enfermeras del hospital Adolfo Pons de Maracaibo exigen mejores condiciones de trabajo

mayo 20, 2020 - 7:05 pm

Nuevamente el personal que labora en el hospital Adolfo Pons de Maracaibo se hizo escuchar a través de protestas, ya que consideran que las condiciones en las cuales laboran son deplorables y no les permiten brindar un servicio de calidad. Nuevamente el personal que labora en el hospital Adolfo Pons de Maracaibo se hizo escuchar a través de protestas, ya que consideran que las condiciones en las cuales laboran son deplorables y no les permiten brindar un servicio de calidad.

Según el personal de enfermería del centro hospitalario, las áreas de hospitalización, quirófanos y sala de parto se encuentran en el olvido. » Quieren abrir un hospital a los carajazos para decir que está funcionando», señalaron.

Por su parte los trabajadores indicaron que el trato que reciben «es inhumano». Refieren que el cuarto de enfermería no tiene aire acondicionado, no hay baños aptos para el personal y no cuentan con agua. A esto se suman «las medidas de bioseguridad, como mascarillas que son escasas, no hay».

Asimismo, plantearon que llevan dos semanas sin contar con el transporte a través de los autobuses asignados por el gobierno regional, por lo que se ven limitados para llegar a cumplir su faena. Aseguraron que los pasajes oscilan entre 50 mil y 100 mil bolívares, y en ocasiones más.

Con respecto al despacho de la gasolina para el personal del hospital Adolfo Pons, indicaron que es escaso. «Solo 20 cupos es lo que dan, de los cuales cinco son para enfermería y tenemos que esperar hasta un mes para poder surtir otra vez».

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia. Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Greily Nuñez

Noticia al Día