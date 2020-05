En Petare no todo es disparos: Vecinos organizaron la proyección de una película desde una platabanda

View this post on Instagram

Residentes observan una película desde el techo de una vivienda, el 14 de mayo de 2020, en el barrio José Félix Ribas de Petare, Caracas (Venezuela). Vecinos organizaron la proyección de una película en las entrañas de Petare, la favela más grande de Venezuela, que estos días ha estado inmersa en tiroteos. Con el eco de las balas aún reciente, un grupo de líderes comunitarios y religiosos organizó la exhibición de "El libro de la vida", para que los niños de la barriada José Félix Ribas, un amasijo de viviendas pobres sobre una colina del este de Caracas, pudieran ir al cine gratis, con solo asomarse desde las ventanas.EFE/RAYNER PEÑA R. – – Residents watch a movie from the roof of a house, on May 14, 2020, in the José Félix Ribas de Petare neighborhood, Caracas (Venezuela). Neighbors organized the screening of a film in the bowels of Petare, the largest favela in Venezuela, which these days has been immersed in shootings. With the echo of the bullets still recent, a group of community and religious leaders organized the exhibition "The book of life", for the children of the José Félix Ribas neighborhood, a mass of poor houses on a hill in eastern Caracas, they could go to the movies for free, just by looking out the windows.EFE / RAYNER PEÑA R. – 14 de mayo, 2020. – CARACAS, VENEZUELA.