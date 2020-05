El venezolano Dixon Machado conecta su segundo jonrón en el béisbol coreano

mayo 9, 2020 - 6:30 pm

Dixon Machado pegó su segundo jonrón en la Liga Coreana de Béisbol (KBO) en el triunfo 9-8 de Lotte Giants sobre KT Wiz.

El ex grandeliga venezolano disparó un cuadrangular solitario en la parte baja del octavo episodio, para igualar la pizarra a ocho carreras.

El tachirense la botó por todo el jardín izquierdo del Busan Sajik Baseball Stadium antes los envíos del derech Seo Jin-yong, para ser el segundo bambinazo de la presente campaña tras dar el primero en la jornada inaugural.

El tachirense la botó por todo el jardín izquierdo del Busan Sajik Baseball Stadium antes los envíos del derech Seo Jin-yong, para ser el segundo bambinazo de la presente campaña tras dar el primero en la jornada inaugural.

El campocorto finalizó el partido de 5-3 con el madero, con dos empujadas y una visita a la registradora, para que su equipo se mantenga invicto en el campeonato coreano.

Puedes leer: El venezolano Dixon Machado deslumbra en su debut en el béisbol coreano con jonrón y cuatro impulsadas

Dixon Machado, quien también destacado a la defensiva, tiene average de .400 (6-15), con dos jonrones, seis remolcadas y dos anotadas en sus primeros cuatro juegos en la KBO con Lotte Giants (4-0).

The SK vs. Lotte game is evened up at 8 after the 2nd HR of the season for @MachadoDixon and the 1st for him at his home stadium in Busan, Sajik Stadium. #KBO #LotteGiants pic.twitter.com/XirYKygsLA

— KBO Collections (@kbocollections) May 8, 2020