El Torino de Tomás Rincón anunció un positivo por COVID-19

mayo 6, 2020 - 6:14 pm

El Torino, club de la primera división del fútbol italiano, anunció este miércoles 6 de mayo que uno de sus jugadores dio positivo en el test del nuevo coronavirus, sin precisar su nombre, en una semana en la que los equipos de la Serie A pueden volver a los entrenamientos, aunque de manera individual.

«En los primeros test médicos efectuados a los jugadores del Torino, un positivo del covid-19 ha aparecido», señaló en un comunicado el club del norte de Italia, 15º en el campeonato cuando se suspendió el 10 de marzo.

«El jugador de fútbol, actualmente asintomático, fue inmediatamente puesto en cuarentena y será seguido constantemente», añadió el Torino.

El ‘toro’ es uno de los equipos que mostró su preocupación por el regreso del campeonato en el contexto sanitario actual en Italia, con casi 30.000 fallecimientos por coronavirus.

