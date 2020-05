El próximo 5 de junio se estrenará «El Presidente», la serie sobre los escándalos del Fifa Gate

mayo 15, 2020 - 4:34 pm

Fútbol, escándalos, corrupción y mucho dinero de dudosa procedencia tendrá «El Presidente», la nueva serie de Amazon Prime Video, que se estrenará el próximo 5 de junio.

Una producción esperada en todo el mundo, pero sobre todo en Chile, porque cuenta la historia de Sergio Jadue, el dirigente deportivo que se encuentra a la espera de la sentencia por su participación en el Fifa Gate.

Así llamó la prensa al mayor escándalo de corrupción de la historia del fútbol, en el que se vieron involucrados decenas de dirigentes alrededor del planeta.

Esos escándalos son los que retratará «El Presidente», a través de la historia de Jadue, el hombre que pasó de dirigir un pequeño club en Chile a ser uno de los hombres clave en este hecho de corrupción, al conseguir $150 millones de dólares en sobornos.

El colombino Andrés Parra será Sergio Jadue en la serie «El Presidente»

Andrés Parra, el mismo que encarnó a Pablo Escobar en la serie El patrón del mal será el encargado de interpretar a Sergio Jadue en esta producción de Amazon Prime Video, que tendrá ocho capítulos.

En el elenco de la serie también están Paulina Gaitán (Narcos) como la esposa del dirigente, María Inés Facusse, además de Karla Souza (How to Get Away with Murder). Además, a cargo de la dirección están Natalia Beristain (Luis Miguel: La Serie), Gabriel Díaz (Bala Loca) y el director y guionista ganador del Oscar, Armando Bo (Birdman). Aquí te dejamos el trailer de la serie «El Presidente».

Conoce el escándalo que sacudió a la FIFA y al fútbol mundial. El Presidente llega el 5 de junio solo por Amazon Prime Video #ElPresidenteTV pic.twitter.com/fG3wTUOA2O — Amazon Prime Video Latinoamérica (@PrimeVideoLat) May 13, 2020

