El presidente del fútbol haitiano, Yves Jean-Bart, envuelvo en escándalo sexual

La brigada de protección de menores de la policía judicial haitiana abrió una investigación al presidente de la Federación de fútbol de ese país (FHF), Yves Jean-Bart, por unas acusaciones de abuso sexual a jóvenes jugadoras, algo que el directivo niega.

«La única manera de detener este escándalo es (…) sacar la verdad» reaccionó Yves Jean-Bart en una entrevista telefónica este sábado con la AFP.

En un artículo publicado la semana pasada, el periódico británico The Guardian afirmó que jóvenes jugadoras residentes en el Centro Técnico Nacional habían sufrido violaciones o agresiones sexuales en los últimos cinco años.

Yves Jean-Bart habría abusado de dos menores de edad

Testigos de las presiones sufridas para guardar silencio, las presuntas víctimas revelaron al diario, en condición de anonimato, que al menos dos jugadoras menores de edad habrían abortado como consecuencia de las violaciones cometidas por Jean-Bart en el complejo deportivo, situado en las afueras de Puerto Príncipe.

Las organizaciones feministas Sofa y Kay Fanm emitieron un comunicado para apoyar a las víctimas. «Estas niñas están expuestas a los depredadores sexuales y no gozan de ninguna protección del Estado ni de otros responsables. En uno de los vídeos que circulan, se puede ver al Sr. Jean-Bart tocar a una joven sin molestarse», denuncian.

En un vídeo observado por la AFP, se ve a una joven jugadora y al presidente de la FHF sentado lado a lado en un sofá durante una entrevista. Yves-Jean Bart mantiene su mano sobre el hombro de la adolescente durante más de siete minutos de la entrevista. «Cuando buscamos pretextos, imágenes comprometedoras, desenterramos entrevistas», dijo Yves Jean-Bart.

Según el directivo, el vídeo, filmado tres años antes a petición suya, estaba destinado a informar al público del éxito de la adolescente en una pasantía en el Olympique de Lyon. «Es un gesto sin interés y sin significado lo que se hace cuando se tiene afecto paternal. (…) Sólo un deportista puede entenderlo», comentó.

Yves Jean-Bart fue invitado por el comisario del gobierno (equivalente al fiscal) a comparecer el jueves ante un tribunal. «Sólo hay un gran escándalo pero no hay víctimas, no hay quejas, no hay lugares, no hay informes, no hay constitución de los hechos», comentó Jean-Bart, quien dirige la FHF desde hace 20 años.

