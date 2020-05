EL PODER de los Collares o elekes de santería: Qué significan sus colores, ritos y magia(FOTO+VIDEO)

mayo 22, 2020 - 1:59 pm

«Si queremos entender un poco más sobre el significado de los collares o elekes como se les llama en la religión santera, hay que tener en cuenta que cada religión marca los momentos de pasajes, evolución de cada seguidor y de sus prácticas o rituales como lo son el sacramento de bautismo, comunión confirmación, en el seno de la Iglesia Cátolica».

¿Qué son los collares o elekes de Santería?

Los elekes de santería o collares son un rito de la santería que se debe cumplir ya que los identifican como practicantes de esta religión, se dice que estos elementos marcan una evolución e iniciación de quienes lo llevan y se les conoce como la imposición de elekes o en otras palabras iñales.

Estos collares son de suma importancia en la vida de un santero, porque representan la protección contra la maldad y la unión del quien la porte con el Orisha deseado, sus colores identifican a una deidad de la mitología yoruba.

Las personas que pertenecen a este tipo de religión sincretizan elementos cristianos con yoruba originaria de África la cual se basa en aquellas fuerzas de la naturaleza y era practicada por los esclavos negros de todas partes de América pasando a sus descendientes para que luego aquellas personas creyeran y se unieran a esta religión .

«Los Orishas son los emisarios de Olodumare, o Dios Omnipotente. Ellos gobiernan las fuerzas de la naturaleza y los asuntos de la humanidad».

Nuevo estudio revela que ver películas de Disney mejora la calidad de vida de pacientes con cáncer

Dentro de los ritos de estos pasajes más conocido de la religión Santera existen algunos elementos los que llevan la identificación de los fieles que pertenecen a ella y es la imposición de collares de santería y también llamados elekes o iñales.

Estos son confeccionados a mano con diversas cuentas o piedras de colores las cuales representan conexión con las deidades africanas y así mismo funcionan como protección a la entidad que le estas ofreciendo en el transcurso de su vida

«Cada collar o eleke tiene su compromiso en la Santería»

Cabe destacar que las personas que siguen a este tipo de religión al recibir los collares, no tienen la obligación de “hacer o recibir el Santo” que sería la (consagración final), ni la realización de otras ceremonias posteriores.

No obstante debemos tener en cuenta que los collares o elekes de Santería no se deben de colocar por moda o algún capricho o bien sea porque se ven de una manera bonita, su imposición depende de dos factores cruciales y una de esas son:

La necesidad por parte de la persona y la disposición de protección por parte de Orishas( que serían las deidades de la Osha)

“La santería o Regla de Osha-Ifá es un conjunto de sistemas religiosos que funden creencias católicas con la cultura tradicional yoruba. Es, por lo tanto, una creencia religiosa surgida de un sincretismo de elementos europeos y africanos”.

Es por eso que cuando interpretamos los signos de los caracoles (diloggun) o el tablero de Ifá, los Orishas comunican al santero (generalmente un babalawo), la persona debe recibir la imposición de collares para su protección.

La decisión de que se coloquen los collares de Santería, en lugar de realizar una limpieza ritual común, obedece a la gravedad de los problemas que atraviesa el consultante, ordinariamente relacionados con salud, protección, destino o vocación religiosa.

El padrino o la madrina es aquel que designa al Orisha protector, y a partir de allí se elaboran los collares. Un día antes de que la imposición de los collares de santería lleve a cabo el padrino o madrina tienen que hacer le entrega un omiero para que se bañen con él.

El medio asiento de Osha

Cuando hacemos mención del medio asiento de Osha, debemos tener en cuenta que cada santo tiene diverso ritos los cuales están relacionados con la imposición de los collares, la mayoría de ellos son secretos para que quien no esté en la religión incluso al mismo grupo o cofradía.

Normalmente al realizar este rito o largas ceremonias se agregan algunas tetanias y muchas de ellas en lengua africana, así como también la limpieza, purificación física y espiritual del adepto, por parte de una ayudante de su mismo sexo.

Sin embargo estos collares de santerías son colocador por un santero, que a partir de ese mismo momento se convierte en su padrino del recepto de los elekes. Antes de realizar la ceremonia el padrino, es quien indaga el nombre del Orisha protector de la persona.

“Una de las primeras ceremonias por la que debe pasar una persona que quiere pertenecer a la religión Yoruba lucumí es la imposición de collares de Osha”.

Algunas casas de santo utilizan esa información para el diseño de los collares (representando en ocasiones el camino del santo), y en otras es una influencia para establecer el orden de imposición de los elekes.

“Los collares o elekes son principalmente 5”

Cada collar representa una deidad. Por norma, en la ceremonia se colocan 5 collares (las 5 deidades principales de la Santería), los demás abalorios se van sumando, conforme se avanza en los distintos grados de la religión.

“Los elekes son personales, siendo por los orishas la principal representación asociada al cuerpo del aleyo”.

La secuencia, más común, utilizada en la imposición de los collares es Elegua, Oshun, Yemaya, Shango, Obbatala. Esto puede variar dependiendo del protocolo de la casa de santo, en algunas de ellas el último collar que se impone es el de la deidad de “cabeza” o protectora del Aleyo. En ocasiones se añade Oyá

“El Aleyo es la persona que se inicia en la religión Santera”.

Significado de los colores de cada collar o elekes de Santeria.

Cada collar o eleke tiene sus cuentas de colores y significado los cuales representan a los orishas y en algunos caso los caminos aspectos de estos:

– Cuentas rojas y negras – Eleggua. Dios de los Caminos (Santo Niño de Atocha/ Divino Niño Jesús).

– Cuentas blancas – Obatalá (el Todopoderoso).

– Cuentas blancas y azules – Yemayá. Diosa del Mar y la Maternidad (Virgen de Regla/ Virgen del Valle).

– Cuentas rojas y blancas – Shangó. Dios del Fuego y la Pasión (Santa Barbará).

– Cuentas amarillas – Oshún. Diosa del Amor y la Riqueza (Virgen de la Caridad del Cobre).

Algunos de los collares que pueden ser entregados en otras ceremonias de Santería son:

– Cuentas rojas, marrón con rayas negras y blancas – Oyá. Diosa de la Tempestad y los Cementerios (Virgen de la Candelaria).

– Cuentas amarillas y verdes – Orúla. Dios de la Adivinación (San Francisco de Asis).

– Cuentas verdes y negras – Oggún. Dios de los Metales (San Pedro/ San Miguel Arcángel).

– Cuentas azul, miel y ámbar – Oshosi. Dios de la Cacería y Brujo (San Norberto).

– Cuentas moradas con rayas azules – Babalu Aye. Dios de las enfermedades (San Lázaro).

– Cuentas azul claro, azul oscuro, blanco y cristal – Olokún. El Mar.

Cada collar o elekes de la Santería tiene su cuidado y mantenimiento

Al poseer los Elekes hay una serie de reglas que se deben seguir, estas son las cosas que debes evitar de hacer si ya tienes collares:

– Mojar los collares, bien sea al darse una ducha en casa, en el mar, en río o piscina. Los collares únicamente se pueden mojar con omiero o con agua de coco para refrescarlos.

– Dormir con los collares puestos, ya que existe riesgo de asfixiarse o ahorcarse con ellos mientras duermes. Sin embargo, si te sientes mal de salud o no puedes dormir, puedes usar sólo el collar de Obatalá para dormir.

– Usar los collares mientras se tiene la menstruación, los días en el que la mujer está reglando no debe colocarse los collares, ya que es un momento donde ella se depura y no debe colocárselos.

– Tener relaciones sexuales con los collares puestos. Debes quitarte los collares y guardarlos mientras tengas intimidad.

– Prestarle tus collares a otras personas. Los collares son de uso personal y no se le deben prestar o regalar otra persona.

– Dejarlos caer al piso. En la medida de lo posible evita que se caigan, pero si esto ocurre accidentalmente, debes recogerlo y darle un beso en señal de respeto.

– Ingerir bebidas alcohólicas con los collares puestos. Demás está decir que tampoco se pueden usar estupefacientes o drogas.

Ya que el irrespeto de estas normas, la exposición a la negatividad y el paso del tiempo, pueden hacer que los hilos de los collares se tensen (se pongan tiesos), ocasionando la rigidez de los mismos.

En algunos caso para la limpieza de los elekes , deben refrescarse colocando en una sopera con miel y agua de coco, durante un tiempo establecido de 24 horas. Este modo de limpieza que tiene por nombre (refrescamiento) también puede realizarse con agua de coco.

Por otra parte, cuando no están en uso, los collares o elekes de Santería deben ser colocados en las soperas de los Orishas o sino envolverlos en algun paño de color blanco, preferiblemente extendidos, ya que algunas personas de la religión consideran que es una falta respeto enrollar los elekes o collares.

¿Qué sucede cuando se rompe un collar de santería?

Es posible que sólo se trate de desgaste en el material con el que ha sido confeccionado pero también cabe la posibilidad que sea un aviso de algún peligro latente para la persona.

Aunque si queremos salir de dudas lo ideal es ir con tu padrino o madrina quién deberá consultarte y preguntar a los Orishas si se ha tratado de un aviso o no y deberá desechar el collar roto y colocar nuevamente el collar pero sin necesidad de pasar por toda la ceremonia completa. En este caso sólo se coloca el collar que se debe reponer y hacer rogación de cabeza.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Hannabelle Urdaneta

Noticia al Día