El luchador Ronaldo Jacare Souza dio positivo previo a su pelea de UFC

mayo 9, 2020

El luchador brasileño de artes marciales mixtas Ronaldo Jacare Souza dio positivo en un test de coronavirus previo al evento de regreso del campeonato UFC el sábado, que sigue en pie.

Los organizadores cancelaron la pelea de peso medio que iba a protagonizar Souza contra Uriah Hall, que formaba parte de la docena de combates de la cartelera del evento UFC 249, programado para el sábado en Jacksonville (estado de Florida).

«No se han reportado otras pruebas COVID-19 positivas en los atletas restantes que participan en UFC 249», dijo la organización en un comunicado.

El caso de Souza, que llegó a participar en la presentación a medios del evento el viernes, supone un golpe para la UFC (The Ultimate Fighting Championship), cuyo presidente Dana White ansiaba desde hace semanas poder reanudar sus combates pese a la expansión de la pandemia de COVID-19 por Estados Unidos.

Según adelantó ESPN, Souza llegó el miércoles a Jacksonville y dio a conocer que, aunque no tenía síntomas del coronavirus, sí sospechaba que algunos de sus familiares habían podido padecer la enfermedad.

Souza se sometió al test y «fue aislado en el hotel. Se esperaba tener los resultados en 24 horas, que hubiera sido el jueves. Desafortunadamente fueron 48 horas y hoy se supo que había dado positivo en el test», relató el periodista de ESPN Stephen A. Smith.

Adicionalmente, dos miembros del equipo del luchador de UFC, Ronaldo Jacare Souza, también se sometieron a pruebas y dieron positivo. «Los tres hombres han abandonado el hotel anfitrión y se aislarán automáticamente de las instalaciones, donde el equipo médico de UFC controlará sus condiciones de forma remota», dijo la organización.

La aplicación del test no impidió que Souza participara este viernes en el pesaje de los luchadores y posara para las fotos frente a Hall, ambos con mascarilla. El propio White posó también a menos de un metro de Souza sin protección.

«Hermano sé que apesta. Siento que tengas que pasar por esto, estoy más que devastado por la oportunidad perdida, no te deseo nada más que recuperación para ti y tu familia», escribió Hall en Twitter.

La cartelera está encabezada por Tony Ferguson y Justin Gaethje, que lucharán por el título interino de peso ligero. El evento incluye también a Tony Ferguson y Henry Cejudo, dos peleadores con raíces mexicanas.

