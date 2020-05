El hermano menor de Giannis Antetokoumpo se saltará la universidad para jugar profesional en Europa

mayo 11, 2020 - 9:05 am

El hermano menor del astro de los Milwaukee Bucks, Giannis Antetokoumpo, considera saltearse la universidad y jugar profesionalmente al básquetbol en Europa, porque lo ve como un camino más corto para llegar a la NBA.

Alex Antetokounmpo se graduó en una escuela secundaria en Milwaukee y recibió ofertas de becas de varias universidades, entre ellas la Universidad DePaul en Chicago.

Alex quiere jugar en la NBA como Giannis Antetokoumpo y sus otros hermanos

Si llega a la NBA, Alex se convertirá en el cuarto miembro de su familia en llegar a esta liga, uniéndose a sus hermanos mayores Giannis, el MVP (Jugador Más Valioso) de la temporada 2018-2019; Thanasis, que también juega para los Bucks, y Kostas, que lo hace con Los Angeles Lakers.

«Quiero convertirme en un profesional lo antes posible», dijo Alex. «Nací y crecí en Europa. Conozco el baloncesto europeo y lo mejor para mí sería firmar un contrato con un club de ese continente».

Alex, de 2 metros de altura y nacido en Grecia, jugó para el Dominican High School la temporada pasada, en la que promedió 20 puntos y 7,3 rebotes por encuentro.

La joven promesa ha aprendido bastante de su hermano Giannis, quien le ha servido de mentor. En una ocasión, cuando el juego de Alex no era bueno, ‘The Greek Freak’ tuvo una larga plática con él sobre el camellón al final de un partido.

“Fui a ver el partido esa noche. No me importa cuántos puntos meta. Lo que me importa es que tenga ese ‘ojo del tigre’, esa pasión y ese fuego dentro de él. Creo que en ese partido no lo tuvo, así que me dije. ‘Vale, voy a hacer que tengas hambre” comentó la súper estrella de los Milwaukee Bucks.

«Tendré que entrenar y competir contra jugadores adultos, experimentaré una fuerte competencia y presión», dijo el hermano menor de Giannis Antetokoumpo sobre su idea de jugar en el básquetbol europeo. Alex se mudó a Milwaukee desde Grecia en 2013, en la primera temporada de Giannis con los Bucks.

AFP