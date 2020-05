El gobernador, Lacava pasa el chaparrón y sigue creciendo en las redes sociales (Video)

mayo 7, 2020 - 11:39 am

El gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, va pasando el temporal de lo que él llamó una estrategia de los opositores mayameros para destruir su imagen mediante acusaciones falsas y temerarias donde se le vinculó con mafiosos y narcos.

Rafael Lacava no se quedó de brazos cruzados y reaccionó a los ataques. Entre otras cosas, posteó en sus redes sociales IG y Twitter – donde realmente es poderoso- un encuentro de lo mas animoso con el Presidente, Nicolás Maduro, para echar por tierra el cuento de que lo había mandado a echar a los puercos.

Ayer Lacava demuestra que sigue crecido y fortalecido en las redes. Un ejemplo es esta historia en IG. Lacava visita a José, un hombre enfermo, pero, luchador. Esa historia ya supera 154 mil vistas y los 2 mil 99 comentarios en IG, la envidia de cualquier político venezolano.

Es hacer notar que estas publicaciones de Lacava son interactivas y el Gobernador con su original manera de ser responde a cada comentario, o bien de ataque o, bien, de elogios. A cada quien pone en su sitio o como decimos en criollo a quien lo ataca «lo sienta de culo».

En cuanto a su visita al señor, José comentó: «Hoy estuve por los lados de Santa Rosa en el sur de Valencia inspeccionando los trabajos de desinfección q estamos haciendo contra el Covid-19 y me puse a caminar un rato y un grupo de vecinos me pidió q fuera a visitar a Jose Gregorio q sufrió hace unos años un accidente muy grave q lo dejó paralizado en casi la totalidad de su cuerpo lo q lo ha obligado lamentablemente a estar en una cama sin poder llevar una vida normal como cualquier otra persona. Más allá de la ayuda q se le tiene q prestar a una persona con su condición lo q me impresionó de él fue su fuerza y su determinación a no rendirse pesar de su situación. Jose me ha dado hoy no solo una lección de vida sino q también me ha generado una gran energía con su ejemplo porque muchas veces nos quejamos y nos lamentamos del porqué la vida nos trata como nos trata o de lo duro q es el camino hasta q nos damos cuenta q la Cruz q nosotros cargamos es infinitamente mas pequeña y más liviana de la q cargan otras personas como por ejemplo Jose. Hoy me prometí después de ver la fortaleza y la entereza de José q no volvería a quejarme por lo difícil q veo mi vida y por lo pesado q parezca mi cruz a cuestas. Porque si Jose puede con su carga yo también tomando su ejemplo y todos tomando su ejemplo también podemos con nuestra carga. Y seguro estoy q cuando se reactive todo tendremos a José ayudándonos en la gobernación en el área de su competencia para q Carabobo siga siendo una referencia nacional de gestión pública. Gracias Jose por este encuentro tan reconfortante y aleccionador para mi. Aquí nadie se rinde. Q viva Carabobo»