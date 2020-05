El conmovedor mensaje de los presentadores de Directv que te arrugará el corazón

View this post on Instagram

Un grupo de presentadores de Directv Venezuela enviaron un mensaje luego de que se formalizara el cese de operaciones de la cablera en el país. En la cuenta Instagram del comentarista Carlos Domingues apareció un video donde dando las gracias, el grupo de profesionales recordó su paso en las coberturas deportivas de la empresa. “Directv nos abrió las puertas para cumplir cada una de nuestras metas, esta es solo una pequeña muestra de agradecimiento por todo lo que hicieron por nosotros y por Venezuela". – – – #Directv #DirectvVenezuela #Homenaje #LaSopaNews