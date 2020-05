El calor hace de Maracaibo un infierno y mucho más sin electricidad (+Fotos)

mayo 26, 2020 - 3:21 pm

El calor en Maracaibo avanza imparablemente mientras algunos sectores no tienen electricidad durante las peores horas.

El calor en Maracaibo o la sensación térmica para muchos ya da lo mismo, desde las 8 de la mañana el sudor comienza a derramarse, nadie parece salvarse de ello y en el barrio Los Pescadores, lugar ubicado en la cinta costera de la ciudad lo saben bien.

Las neveras abiertas

Las neveras con sus puertas de par en par forman parte del oscuro y apagado paisaje. Lucen como si fuera un apagón del 2019, y están así porque no hay comida que resguardar, no hay nada, solo agua y cerrar las puertas es hacer que se caliente más. Un sorbo de esa agua generará fatiga, más de la que ya tienen sus afectados por el clima. Esto lo conoce de primera mano Morella Rangel.

“Yo tengo años y nunca había visto esto, a veces duramos hasta 12 horas, se nos va a las 7 de la noche y no nos llega hasta el otro día en la mañana. A veces se va a las 2 de la mañana y no es hasta el otro día. Vivimos con el temor, pues en esta oscuridad salen los ciempiés, los zancudos”, dijo Morella Rangel.

El agua que no congela

En la larga lista de afectados por los cortes eléctricos y largas horas sin servicio, en medio del calor en Maracaibo está José. No tiene trabajo solo se ayuda vendiendo hielo, es la única entrada de dinero. La temporada de calor en Maracaibo es buena para las ganancias, pero las ventas se desplomaron, pues las fallas eléctricas no permiten la solidificación del mismo, y la falta de agua para el mismo también. “Aquí estamos cocinando unos frijoles que es lo único que se pudo conseguir, de resto me bandeo con el hielo, porque estoy sin trabajo”, dijo.

En medio de latas

En un pequeño rancho, uno de cientos, con la arena como piso hay espacio para una cama, dos muebles de goma espuma, una nevera y una hornilla, en esta última el fuego está encendido al igual que el Sol, lo único apagado en la vivienda es todo lo demás, lo que depende de la electricidad, pues no hay, están en racionamiento. Permanecer dentro del lugar sin secarse el sudor o sacudirse la franela es imposible, puede consolar un árbol al frente, pero no es suficiente, las pocas horas con electricidad al día, cuando el auge del calor en Maracaibo cobra vida, menos.

“Hasta 14 horas sin luz, y a veces hasta más, ayer se dañaron las guayas y nosotros mismos tuvimos que movernos porque ellos llegaron cuando el trabajo ya estaba hecho. Todo eso lo tuvo que hacer la comunidad. Las villas de Rosmini y todas esas tienen luz, a ellos no les hacen racionamiento y por qué a nosotros sí,”, dijo una de las afectadas.

La analogía de los afectados es la misma que la de todos, exigen a las autoridades pertinentes suprimir el racionamiento, pues el calor en Maracaibo y las hora sin servicio eléctrico son una amenaza más para la tranquilidad.

Luis Fernando Herrera

Fotos: Gustavo Baüer

Noticia al Día