El beso de Ricky Martin y su esposo Jwan Yosef en el video de «Residente» rompen las redes

mayo 15, 2020 - 11:08 am

Ricky Martin y su esposo Jwan Yosef vuelven a ser tendencia en las redes, pero esta vez es por su participación en el video de «Residente», «Antes que el mundo se acabe».

Este jueves el cantante boricua René Pérez Joglar, mejor conocido como «Residente» estreno su nuevo video «Antes que el mundo se acabe», en el que recopiló 113 mil besos por todo el mundo.

El artista hace un llamado en medio de la pandemia, a que todo sea distinto, a que se comience de nuevo, enmarcado en el sentimiento humano, reflejado en un acto sublime, como lo es el beso.

Para ello, hizo un recorrido por los distintos países, en las que parejas se unen en un beso.

La novedad es que algunas parejas que aparecen en el video son celebridades reconocidas, entre ellas, Messi, Bad Bunny, Ben Affelck, Ana de Armas, Ricky Martin, Gustavo Dudamel, Óscar Jaenada, Jorge Drexler, Camilo o Zoe Saldaña, cada uno con su pareja intercambiando un beso.

«Con tus labios escucho las olas del mar como suenan

Y los pies se me llenan de arena desde la cuarentena

Ni la pandemia más fuerte que anda matando personas

Me separa de ti

Por eso contigo, la distancia social no funciona»