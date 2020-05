EEUU instó al Gobierno venezolano a cesar «ataques» contra la Asamblea Nacional

mayo 30, 2020 - 1:21 pm

«Estados Unidos reafirma nuestro compromiso con la Asamblea Nacional legítima de Venezuela y los 100 diputados en todas las líneas del partido bajo el liderazgo de Guaidó», escribió Mike Pompeo en su Twitter.

En el mismo mensaje, el Secretario de Estado instó al Ejecutivo venezolano cesar lo que calificó como agresiones y hostilidades contra Juan Guaidó y la Asamblea Nacional (AN).

Recientemente, Asamblea nacional denunció la supuesta detención de Vicente Rojas, miembro del equipo de trabajo de Guaidó, quien fue aprehendido junto a su familia.

Pompeo, a través de un comunicado agregó: «Condenamos enérgicamente el intento más reciente e ilegítimo del antiguo régimen de Maduro de destruir la última institución democrática que queda en Venezuela».

Por otra parte, la autoridad estadounidense calificó de “fallo simulado”, lo ocurrido el 26 de mayo, cuando la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia “declaró válida la Junta Directiva de la AN, la cual está conformada por los diputados Luis Eduardo Parra Rivero como presidente, Franklin Duarte como primer vicepresidente y José Gregorio Noriega como segundo vicepresidente”.

The U.S. reaffirms our commitment to Venezuela’s legitimate National Assembly and the 100 deputies across all party lines under interim President Guaido’s leadership. We call upon the former Maduro regime to cease aggressions and hostilities against this body and its members.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 29, 2020