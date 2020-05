EE. UU. investigará financiamiento de la Operación Gedeón, afirmó James Story

mayo 15, 2020 - 8:32 pm

El embajador de Estados Unidos en Venezuela, James Story, aseguró que su país inició una investigación para determinar la procedencia de los fondos destinados a la denominada Operación Gedeón, pero aseguró que se trató de un “guión mal montado”.

“Siguiendo una investigación vamos a averiguar quien pagó que, cuándo y cómo, pero es obvio que el guión fue mal montado”, expresó durante una entrevista al canal Tvv Noticias.

Story aseguró que su país pedirá a la alta comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que también inicie una indagación sobre estos eventos.

“Debería hacer investigaciones, que también Guaidó ha pedido, sobre las 8 personas que fueron asesinadas, y también sobre las 12 personas asesinadas en Petare”, afirmó Story.

El diplomático estadounidense también critico la escasez de combustible en el país, y afirmó que Venezuela envía gasolina a Cuba “todos los días”.

“Mientras ustedes no tienen gasolina, mientras no hay colas en Maracaibo porque no hay gasolina en Maracaibo, mientras no tienen ni la oportunidad de comprar gasolina, mandan combustible para Cuba todos los días”, añadió.

Sobre el aterrizaje de aviones procedentes de Irán en territorio venezolano, James Story dijo que “no hay transparencia de lo que está llegando a Venezuela en aviones sancionados por los Estados Unidos que vienen de Irán; la razón por la cual los sancionamos es porque Irán los utilizó para el transporte de armas y soldados en la región de medio oriente, yo creo que están tratando de ayudar a Maduro a poner a funcionar el sistema de refinerías”, puntualizó.

Efecto Cocuyo