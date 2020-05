¡Por una noble causa! Dueño de los Patriots subasta su anillo del Super Bowl LI

All In Challenge detalló que todo el dinero recaudado será entregado a cuatro organizaciones encargadas de combatir problemas alimentarios en Estados Unidos. Estos son: Feeding America, Meals On Wheels, World Central Kitchen y No Kid Hungry.

Patriots owner Robert Kraft is going all in by offering up his Super Bowl LI ring for the #ALLINCHALLENGE

To participate: https://t.co/tbHpbxTePN pic.twitter.com/IAP4NDxBaJ

— ESPN (@espn) May 10, 2020