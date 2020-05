Dpto. de Estado exige a Maduro liberación de los seis estadounidenses empleados de Citgo

mayo 9, 2020 - 4:34 pm

El Departamento de Estado de los Estados Unidos exigió al presidente Nicolás Maduro que libere a los seis estadounidenses empleados de la empresa Citgo, quienes cumplen 900 días detenidos en Venezuela.

Envoy Roger D. Carstens, enviado Presidencial Especial para Asuntos de Rehenes del Dpto. de Estado detalló que los detenidos han estado en cautiverio y sin juicio durante demasiado tiempo y ahora están seriamente amenazados por Covid-19.

«Las casas de estos hombres estadounidenses se encuentran en los EEUU y no en las condiciones peligrosas e insalubres de la famosa prisión de El Helicoide.

Today marks 900 days of wrongful detention in #Venezuela for the #CITGO6 . These American men's homes are in the U.S. and not in the dangerous and unsanitary conditions in the notorious Helicoide prison…

…The #CITGO6 have been held in captivity and without trial for far too long and are now seriously threatened by #COVID19. We call on Mr. Maduro to release them on health and medical grounds now.

— U.S. Special Presidential Envoy Roger D. Carstens (@StateSPEHA) May 9, 2020