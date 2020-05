Donald Trump se fue a jugar golf en plena pandemia (Videos)

mayo 24, 2020 - 5:15 pm

El presidente Donald Trump jugó al golf por primera vez desde que declaró la pandemia de coronavirus como una emergencia nacional hace más de dos meses, lo que llevó al cierre de gran parte de la sociedad estadounidense.

Ataviado con camiseta y gorra blanca, el mandatario fue captado por medios locales jugando golf rodeado por integrantes del Servicio Secreto y otros acompañantes que permanecían a cierta distancia de él.

La prensa indicó que el presidente volvió a uno de sus campos de golf (Sterling, Virginia) en después de 75 días.

Su regreso al curso fue la última señal de que quiere que el país regrese a los tiempos previos al brote, incluso cuando el número de muertos por el virus en Estados Unidos se acerca a 100,000, el doble de lo que una vez predijo que sería.

La excursión de golf se produjo un día después de que Trump dijo que los lugares de culto son «esenciales» y exigió que los gobernadores les permitan reabrir durante el fin de semana festivo. También siguió la guía de la Dra. Deborah Birx, coordinadora del grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca, de que estaba bien que las personas estuvieran al aire libre este fin de semana siempre que tomaran las precauciones de seguridad adecuadas.

WATCH: President Trump golfs on Sunday at his Virginia golf club for the second day in a row. pic.twitter.com/EWkYxVfZmX

— The Hill (@thehill) May 24, 2020