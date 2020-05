Disturbios en Minnesota tras la muerte de un afroamericano en custodia de la policía

mayo 29, 2020 - 10:24 am

El gobernador de Minnesota Tim Walz convocó a la Guardia Nacional el jueves luego de que se registraron saqueos en St. Paul y una herida Minneapolis se preparaba para más actos de violencia, un día después de que los disturbios por la muerte de George Floyd, un hombre de raza negra que falleció bajo custodia de la policía, dejaron en ruinas un vecindario.

El descontento en Minneapolis arrasó con varias cuadras del vecindario Longfellow y se registraron disturbios dispersos que se extendieron por kilómetros en toda la ciudad. Fue la segunda noche consecutiva de violentas protestas luego de la muerte de Floyd ocurrida el lunes. En un video grabado por un transeúnte, se le puede escuchar a Floyd diciendo que no puede respirar mientras un agente de la policía lo inmoviliza colocándole la rodilla sobre el cuello. A medida que pasan los minutos, Floyd poco a poco deja de hablar y de moverse.

Negocios en ambas ciudades cubrieron sus puertas y ventanas con tablones el jueves para tratar de evitar saqueos. La ciudad cerró casi todo su sistema de tren ligero y suspendió todo el servicio de autobuses hasta el domingo por preocupaciones en materia de seguridad.

El jueves al mediodía, la violencia se extendió a una tienda Target ubicada a varios kilómetros de distancia, en el vecindario Midway de St.Paul, donde la policía dijo que entre 50 y 60 personas trataron de llevarse mercancía. Más tarde, vehículos de la policía de St. Paul y del estado bloquearon la entrada, pero los saqueos se extendieron a tiendas ubicadas en la avenida University, uno de los principales corredores comerciales de St. Paul, y a otras partes de la ciudad. Al anochecer, las ventanas de más de una decena de tiendas estaban destrozadas y los bomberos apagaban unos cuantos incendios menores.

El portavoz de la ciudad de St. Paul Steve Linders dijo que las autoridades han enfrentado disturbios en aproximadamente 20 zonas distintas de la ciudad.

“Por favor quédense en casa. Por favor no vengan a protestar. Por favor mantengan la atención en George Floyd, en avanzar en nuestro movimiento y en evitar que esto vuelva a ocurrir”, tuiteó el alcalde de St. Paul Melvin Carter, quien es afroestadounidense.

Erika Atson, de 20 años, se encontraba entre los varios cientos de personas que se reunieron frente a las oficinas del gobierno en el centro de Minneapolis, donde los organizadores convocaron a una protesta pacífica.

Atson, de raza negra, narró como hace algunos años vio a agentes de la policía de Minneapolis acercándose a sus hermanos, de 14 y 11 años, porque supusieron erróneamente que los niños tenían armas. Dijo que había asistido a “cada protesta” desde la muerte de Floyd y que le daba miedo criar niños que puedan resultar vulnerables en encuentros con la policía.

“No queremos estar aquí peleando contra alguien. No queremos que nadie resulte herido. No queremos causar ningún daño”, señaló. “Sólo queremos que el agente de la policía rinda cuentas”.

David Hutchinson, jefe del Departamento de Policía del condado de Hennepin, dijo que la protesta había sido pacífica y que no se habían realizado arrestos para el jueves por la noche.

La orden del gobernador no especificaba el número de elementos de la Guardia Nacional que fueron desplegados o si estarían en servicio la noche del jueves. Después de convocar a la Guardia Nacional, Walz instó a cambios generalizados a raíz del deceso de Floyd.

“Es tiempo de reconstruir. Reconstruir la ciudad, reconstruir nuestro sistema de justicia y reconstruir la relación entre las fuerzas de seguridad y aquellos a quienes deben proteger”, manifestó Walz.

