Difunden supuesto audio de Wilexis, líder negativo de Petare: «No estamos con la DEA, la lucha es por la tranquilidad del barrio»

A través de las redes sociales circula un audio con la supuesta voz de Wuileisys Alexander Acevedo Monasterios, alias Wilexis, líder negativo de Petare, quien lidera los enfrentamientos contra otros grupos delictivos en el referido sector por el control de la zona.

«No somos políticos. Estoy luchando por la tranquilidad y comodidad del barrio José Felix Rivas, porque hay personas que están llegando de otras partes a sacar a las personas de sus casas para quedarse con todas sus cosas, y lo que se quiere es vivir tranquilo», dice Wilexis en el audio.

Asimismo, el antisocial indicó que él y quienes no acompañan en su actividad hamponil no tienen contacto con la DEA. No tenemos necesidad de tener contacto con gente fuera del país porque somos venezolanos y los venezolanos somos luchadores vamos a soportar todo lo que sea necesario. No tenemos necesidad de hablar mal del Gobierno, mucho menos tenemos necesidad de estar con la DEA. En realidad, la lucha es por la moral, la dignidad y los principios del barrio José Felix Rivas para que haya tranquilidad», subrayó.

Sin embargo, insistió: «nadie está con la DEA, ni con Guaidó». Wilexis no está patrocinado por la DEA, ni por Guaidó y mucho menos está en contra de Maduro».

Habla wilexis alias el Gusano , de petare el barrio jose Felix Ribas, este pueblo no somos politicos, no estamos con la DEA, ni Guaido , ni muchos menos en contra con maduro, llegaron gente que no son del barrio sacando la gente de su casa y quitandole lo que pertenece pic.twitter.com/4IR8upGE9S — jenny jimenez (@jennjime3493) May 7, 2020

