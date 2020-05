Día de las Madres a la distancia… abrazos en pausa

mayo 10, 2020 - 2:32 pm

Hoy, Día de las Madres, los sentimientos están encontrados, hay besos, abrazos y hasta visitas al cementerio que lamentablemente no podrán realizarse

“Te amo mamá, feliz Día de las Madres”, así inicia hoy el común de las llamadas, de cientos de venezolanos que atravesaron la frontera en búsqueda de sueños y que no pudieron llevarse consigo en la maleta lo más imprescindible.

Video llamadas para tener más acercamiento, es la orden del día tanto para quienes están fuera como para los siguen dentro del país, pues la cuarentena por coronavirus y la escasez de gasolina en todo el país, marcó la distancia que hoy separa a muchos.

Al sur del norte

A 108 horas de Venezuela, exactamente a 7 mil 400 kilómetros está Elena Maldonado. Tiene dos años viviendo en Santiago de Chile. Los mismos dos años en los que desde el pasillo de abordaje del Aeropuerto La Chinita se dio, hasta ahora, el último abrazo en medio de lágrimas y despedidas. Añora estar, como cualquier otro día del año junto a su madre, pero hoy se hace mucho más necesario.

“Nos hemos perdido de cumpleaños, de navidades y también el Día de las Madres. Extraño mucho a mi viejita, ella lo es todo para mí, y uno siente impotencia al estar tan lejos. Lo más cercano que estaré hoy es por teléfono y por un arreglo de dulces que le regalé y hasta eso ni se podía por los problemas que hay allá con todo. Espero volver pronto y cuando la abrece no la pienso soltar”, dijo Maldonado.

La llamada que por fin se dio

Así es el caso de Any Vargas, ella está en Maracaibo, pero a 580 kilómetros de distancia está la razón por la que hoy su pecho arde, su mamá. Ella quedó atrapada en Maracay, pues la cuarentena y sus limitantes la tomaron por sorpresa y con ella, el vacío en el espacio que hoy se logra llenar a la mitad con una llamada que lleva en espera desde hace días y que por los continuos problemas eléctricos que padece el país y especialmente el Zulia, por fin se pudo dar.

“Ella estaba en Maracay cuidando a un familiar, se venía exactamente el 18 de marzo, y justamente días antes declararon la cuarentena y se tuvo que quedar allá. Nosotros nos la mantenemos hablando, pero por los problemas de la electricidad a veces duramos dos y hasta tres días sin poder hablar con ella. A veces llama y no hay luz o señal, y hoy Día de las Madres por fin se pudo hacer la llamada y lo primero que hizo fue llorar. Sentí que me iba a morir, me dio el dolor en el pecho horrible, extraño los abrazos y todo lo cotidiano Está loca por venirse. No hay fecha de retorno aún”, dijo Vargas.

Las comunicaciones se hacen prioritarias en este Día de las Madres, tal como ocurre con otras fechas hoy los abrazos están a kilómetros de distancia.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día