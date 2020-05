Devaluados, el arte plasmado de “la chama que pinta billetes”

mayo 14, 2020 - 12:25 pm

Muchos la conocen como “la chama que pinta billetes” o Rubby Cobain que deslumbra con su arte al plasmar sobre el papel moneda a importantes paisajes y figuras venezolanas

Su verdadero nombre es Karina Freites, algunos la conocen como Rubby Cobain, pero es sin duda “la chama que pinta billetes”. Tiene apenas 23 años y es amante de las todas las expresiones artísticas. Es de Caracas, ciudad donde comenzó los estudios de Artes Plásticas, pero tuvo que hacer intempestiva pausa, pues forma parte de la fila de venezolanos que derramaron lágrimas de despedidas sobre la obra de Cruz Diez.

Hoy se encuentra en Argentina, allá empezó a estudiar Arquitectura, pero sus energías la condujeron hacia la Publicidad y hoy, lejos de casa, mientras sigue adaptándose a una nueva gente, nueva cultura y tierra, se dedica a hacer una de las tantas cosas que mejor sabe… pintar, y su lienzo no está blanco, pues son los billetes venezolanos.

Ficha técnica de una artista

Desde muy temprana edad ella sintió la flecha que la enamoró con el arte o ese «llamado» artístico como acostumbramos a decir, y es que ella solía dibujar muchísimo sin saber que los pasos siguientes la llevarían a que hoy todos quieran ser su musa para ser plasmados con la magia de sus dedos en los devaluados billetes del extinto cono monetario venezolano.

“Se me ocurrió un día en el colegio, en clases de física si mal no recuerdo -como en 4to o 5to año- tenía un billete de 2 bolívares que para ese momento tenían valor. Lo vi y dije: ‘no puede ser que con este billete no me pueda pagar el pasaje de la camionetica completo’. Fue como algo que ya no tiene valor quisiera dárselo yo, de una manera u otra. Entonces la propuesta va de: re-valorización, protesta y transformación del material que ya se tiene, porque a la hora de componer cada pieza, lo que busco es transformar el rostro/persona/animal/paisaje que está abajo, no simplemente usar el billete como un papel y ya, sino que busco de unificar lo que ya existe con lo que voy a construir, por eso respeto mucho los espacios y las proporciones”, dijo Rubby Cobain.

Del bolígrafo al óleo

Al principio los primeros billetes que intervino fueron con bolígrafo, después fue explorando con otro tipo de materiales, para experimentar y así decidir con cuales se llevaba mejor el papel moneda. Luego llegó hasta el acrílico, pero los resultados no le fueron suficientes ya que tenía cosas a favor y en contra, y perfeccionar el producto final era la prioridad.

“Desde hace más o menos dos años los pinto con óleos. Me parece que se lleva excelente con el papel, no lo deteriora, tiene sus tiempos de secado, el acabado es buenísimo y no tengo que hacer todo corriendo a diferencia del acrílico que seca rapidísimo”, agregó.

Una protesta desde el arte

Expresarse sobre los billetes es para ella drenar, su materia prima formó parte de ahorros que hoy aumentaron su valor. Y mientras sigue pintado escucha a diario la frase “tengo un poco de billetes para darte” y así continúa pintando desde la distancia para Venezuela.

“Siempre lo he hecho como una forma de ‘protesta pictórica’ ante la situación de la devaluación de la moneda. El papel es más caro que su valor monetario en sí. Además que también me parece que hay un montón de próceres, personalidades, sitios y paisajes a los cuales no les dan cabida en los billetes. Músicos, paisajes importantísimos, comunicadores, personalidades resaltantes de nuestra historia. Hay que darles su lugar, ya que también -de una u otra forma- han dejado su huella en la historia del país”, sentenció “La chama que pinta billetes”.

Desde Renny Ottolina hasta Edgar Ramírez

A un año de comenzar a pintar surge la primera exposición, a su alrededor las pinturas, fotografías y los billetes tenían su firma… su nombre sobre ticket del Metro de Caracas. El pecho le ardió de orgullo, pues así se expresa y protesta, llevando a los devaluados billetes a grandes personalidades, paisajes y monumentos del país.

“Mi primera exposición fue justamente el año en que empecé a intervenirlos. Allí expuse pinturas en lienzo, fotografías y los billetes. Acá en Argentina también he tenido chance de exponer las piezas. He tenido más o menos cuatro exposiciones importantes. He pintado a diversas personalidades, Renny Ottolina, Caramelos de Cianuro, Tomates Fritos, Simón Díaz, Lil Supa, La Vida Bohéme, Canserbero, Armando Reverón. Entre los paisajes están los de Caracas, el Puente General Rafael Urdaneta, las aves nacionales, Juan Griego, entre otras. Como también he podido retratar figuras más internacionales entre artistas plásticos, personajes de películas y re-interpretaciones de pinturas”, apostrofó.

Lo que se viene

Hay cosas que le han costado. Pues hay trabajos que requieren de puntos muy característicos, facciones muy propias y para ello debe encontrar un balance entre hacer una pieza original basándose en referencias y mantener la esencia del personaje.

“Me gustaría adentrarme un poco más en otras personalidades. He pintado músicos, paisajes, pero quisiera pintar comediantes, actores, comunicadores, otro tipo de target que no me he adentrado. Me han pedido que pinte a Trump y Bad Bunny. También Voy a hacer pinturas por series, de cada tópico-especialidad. Influyentes en la música, teatro, televisión y de la historia”, comentó.

Rubby Cobain deja su mensaje a quienes han inclinado su mirada al arte, a la máxima expresión del color y sobre todo del rescate de la historia y no es otra cosa “que busquen su voz propia, su mensaje. Que no lo hagan simplemente por pintar y ya. Que se pregunten, que busquen su lenguaje plástico e innoven. De esa manera ir construyendo una red de artistas y que nos apoyemos entre todos”, finalizó Kobain.

Hoy, a 4992 kilómetros que la separan de la habitación en la que surgieron tantos sueños hasta en la que hoy descansa para reponer fuerzas y enfrentar otro día, esta artista expone cada una de sus obras al mundo en su cuenta de Instagram y Twitter @rubbycobain mientras sigue creando y ganándose en puesto bien merecido entre los más talentosos y sobre todo siendo otra de esas historias de venezolanos que vale la pena contar.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día