Liberan a periodistas de CNN que cubrían la protesta de Minneapolis

mayo 29, 2020 - 10:27 am

El corresponsal de CNN Omar Jiménez y su equipo han sido liberados después de haber sido arrestados por la policía este viernes por la mañana mientras daba un informe televisivo en vivo en Minneapolis, donde el equipo cubría las protestas en curso por la muerte de George Floyd.

El equipo fue liberado de las instalaciones de Seguridad Pública del Condado de Hennepin en el centro de Minneapolis.

El equipo fue esposado y detenido cuando Jiménez daba un informe en vivo en una calle de Minneapolis poco después de las 5 a.m. CT (6 a.m. ET).

La policía le dijo al equipo que estaban detenidos porque se les dijo que se cambiaran de lugar, y no lo hicieron, según afirmó un miembro del equipo de CNN a la cadena.

“Un periodista de CNN y su equipo de producción fueron arrestados esta mañana en Minneapolis por hacer su trabajo, a pesar de identificarse, una clara violación de sus derechos de la Primera Enmienda. Las autoridades de Minnesota, incluido el Gobernador, deben liberar a los tres empleados de CNN de inmediato”, dijo CNN en un comunicado.

Los policías se acercaron al equipo mientras iban a arrestar a un manifestante detrás de ellos.

CNN