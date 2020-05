Después de 37 años, la NBA cambiará la marca de su balón

Después de 37 años, Spalding no será más la pelota NBA, que anunció este miércoles un acuerdo con la marca Wilson para ser el proveedor del balón oficial de la liga a partir de la temporada 2021-22.

Wilson fue la marca que fabricó los primeros balones oficiales de la NBA en 1946 y siguió siendo el proveedor durante 37 temporadas.

«Esta asociación con Wilson nos devuelve a nuestras raíces mientras planeamos el futuro», dijo Salvatore LaRocca, presidente de NBA Global Partnerships, en un comunicado.

El cambio de balón coincidirá con el 75 aniversario de la NBA. El acuerdo multianual con Wilson le permitirá también suministrar los balones oficiales de la liga femenina (WNBA) en la temporada 2022, de la G-League (filial) en 2021-22, de la NBA 2K League en 2021 y de la temporada inaugural de la liga de básquetbol africana (BAL).

«Al comenzar este nuevo capítulo del juego del básquetbol, nuestra atención y energía se centrará en apoyar a la liga y a los jugadores, entrenadores y aficionados con los balones de básquetbol más avanzados y de alto rendimiento posible», dijo de su lado Kevin Murphy, mánager general de Wilson Basketball.

La NBA y sus jugadores colaborarán en el desarrollo y aprobación del futuro balón oficial, que será manufacturado con los mismos materiales y configuración que el actual, señaló la liga. El el torneo anual de la NCAA ya se juega actualmente con pelotas Wilson.

For the game. For the world. Wilson returns as the Official Ball of the @NBA in the 2021-22 season.

Read the full press release: https://t.co/eWDdi58XpO pic.twitter.com/MptnwUbwki

— Wilson Basketball (@WilsonBasktball) May 13, 2020