Despiden a jugador de la NHL, Brendan Leipsic, por comentarios ofensivos en grupo de chat

mayo 9, 2020 - 5:56 pm

El equipo de hockey sobre hielo Washington Capitals de la NHL dijo este viernes que despedirá a su jugador Brendan Leipsic después de que se hicieran públicos comentarios ofensivos que escribió en un grupo de chat de la red social Instagram.

Los mensajes publicados por el delantero canadiense de los Capitals fueron filtrados esta semana, e incluyen comentarios despectivos sobre la novia del jugador de los Edmonton Oilers Connor McDavid y de la esposa de Tanner Pearson, de los Vancouver Canucks, equipo en el que militó Leipsic.

Los Capitals, de la liga de hockey sobre hielo (NHL), anunciaron el viernes que rescindirán el contrato de Leipsic, de 25 años.

«No hay lugar en nuestra liga para tales declaraciones, actitudes y comportamientos, no importa el foro», dijo la NHL. «Trataremos esta conducta inexcusable con los clubes y jugadores involucrados».

El hermano menor de Leipsic, Jeremey, también participó en el chat del grupo y fue expulsado del equipo de hockey de la Universidad de Manitoba.

Brendan Leipsic, que borró su cuenta de Instagram tras el incidente, emitió una disculpa reconociendo «lo inapropiado y ofensivo de estos comentarios».

Puedes leer: Fallece el jugador de NHL Colby Cave tras hemorragia cerebral

El delantero firmó en julio pasado un contrato de un año con Washington por unos 700.000 dólares y ha registrado un toal de 16 goles y 43 asistencias en los 187 partidos de su carrera.

The Washington Capitals have placed Brendan Leipsic on unconditional waivers for purposes of terminating his contract.https://t.co/UnADibu2yQ

— Washington Capitals (@Capitals) May 8, 2020