Descubre el mensaje de los astros para este domingo 3 de mayo

Este es el mensaje que los astros traen para ti, este domingo 3 de mayo, gracias al horóscopo de Josie Diez Canseco.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Tu carácter exigente le cierra las puertas al amor pero no podrás mantenerte indiferente ante las atenciones de esa persona especial que muy sutilmente está logrando ganarse tu confianza, acéptalo. Número del éxito, 10.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Habrá poco entendimiento en tu vida afectiva, las discusiones serán desagradables, no llegarán a ningún acuerdo si uno de los dos no da su brazo a torcer, pon de tu parte para hacerlo. Número del éxito, 6.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Conoces tus sentimientos y sabes que lo que sientes, no es amor, pero no te atreves a terminar con el ser amado por temor a la reacción que podría tomar así ti, saca tu fuerza interior y déjalo. Número del éxito, 1.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: En el amor, tendrás que hacer cambios, es importante que dialogues con el ser amado y conozcas cómo esta interiormente, pasar más tiempo juntos será el primero paso para cambiar la rutina. Número del éxito, 11.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Sentimentalmente hay mucho que tienes que resolver, pon las cosas claras para que te sientas completamente libre de entregar tu amor a quien desees, sin sentimientos de culpa que te atormenten. Número del éxito, 13.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Se más atrevido al intentar buscar la atención de esa persona que te importa y te está quitando el sueño, coincidir en hora y lugar puede ayudarte a lentamente captar su mirada e interés, acércate. Número del éxito, 19.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Busca que quien amas comprenda bien tus puntos de vista, recuerda que puedes darle pautas para mejorar la comunicación. Actúa de tal manera que no se quede en palabras, demuéstralo con hechos. Número del éxito, 14.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Es recomendable que tomes una decisión definitiva porque no es sano estar en la cuerda floja y es como te estas sintiendo con el ser amado, no dejes pasar más tiempo y resuélvelo. Número del éxito, 16.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: En lo personal, evita dejarte llevar por motivaciones diferentes a lo ya pactado, tu carácter cambiante disgusta al ser amado, es recomendable que trates de pensar bien lo que quieres hacer. Número del éxito, 3.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Sentimentalmente no pierdas la paciencia y no te distraigas, mantente claro en un propósito de conquista y pronto podrás cautivar la atención de la persona que te gusta. Número del éxito, 9.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: La oportunidad de terminar con esos celos que te hacen sufrir y desconciertan al ser amado la tendrás hoy, las respuestas que escucharás te harán sentir mal por desconfiar de quien te demuestra amor. Número del éxito, 12.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Tendrás un día estupendo, una reunión social con amistades, asistirás acompañada de alguien que empieza a ser importante para ti pronto escucharas de sus labios lo que estas esperando. Número del éxito, 7.

