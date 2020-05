Daniel Sarcos mostró un TBT de cuando estaba jovencito y animó un festival de gaitas en la Calle Carabobo, antes de irse a Caracas a probar suerte (VIDEO)

View this post on Instagram

#tbt Este fue uno de los primeros programas de #tv que hice "El festival de gaitas Virgilio Carruyo" El tío #crista como llamaba a #luisguillermocristalino decidió darme la oportunidad de ser el conductor de su festival (por dos o tres años) luego de eso me mudé a Caracas , el ademas siempre me decia que debía probar suerte en la capital y trató en varias ocaciones de propiciar un encuentro con @gilbertocorreaoficial con quien tenia gran amistad, ese encuentro nunca se dio por distintas razones, de igual manera le estare eternamente agradecido. Nota: ya para ese entonces mi amigo #gerardodiaz hacia las veces de mi manager y recuerdo que grabamos varios dias seguidos de madrugada en #lacallecarabobo del #saladillo. Me parece vernos llegar de noche a la grabacion en el carrito viejo de gerardo, con un portatrajes prestado por su cuñado #larrypachano y los traje prestados de #trajeselialben (es cosa de hombres). Tambiennrecuerdo que unas hermanas muy famosas de la calle Carabobo,me permitian entrar a cambiarme, alguien recuerda el nombre de esas hermanas? Cuanta felicidad produce la inocencia, jajaja