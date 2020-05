Daniel Ricciardo ficha con McLaren tras la salida de Carlos Sainz a Ferrari

mayo 14, 2020 - 10:33 am

El australiano Daniel Ricciardo dejará Renault por McLaren en 2021, con un contrato de «varios años», para sustituir al español Carlos Sainz Junior, que ha pasado a Ferrari, anunció este jueves la escudería británica en un comunicado.

Ricciardo, de 30 años, estará asociado al británico Lando Norris, de 20, que disputará su tercera temporada con McLaren, se precisó.

Poco después era anunciado el pase de Sainz a Ferrari en 2021, donde ocupará el lugar hasta ahora ocupado por el alemán Sebastian Vettel, cuya marcha al final de la presente temporada fue anunciada el martes.

Ricciardo pilota en la categoría reina del deporte del automóvil desde 2011 y corrió para Red Bull entre 2014 y 2018, antes de unirse a Renault en 2019, con unos resultados que no estaban a la altura de sus ambiciones.

El australiano había tenido conversaciones con McLaren antes de unirse a la escudería francesa. Daniel Ricciardo lleva 29 podios en su haber, incluidos siete triunfos, y tres pole positions. Sus mejores resultados en el Mundial son dos terceras plazas en 2014 y 2016.

«Firmar con Daniel es otro paso hacia adelante en nuestro proyecto a largo plazo (para devolver a la escudería al triunfo tras años difíciles desde 2013, ndlr)», explicó el presidente de McLaren, Zak Brown.

I am so grateful for my time with @renaultf1team and the way I was accepted into the team. But we aren’t done and I can’t wait to get back on the grid this year. My next chapter isn’t here yet, so let’s finish this one strong. Merci pic.twitter.com/YFfzbwrgD7

— Daniel Ricciardo (@danielricciardo) May 14, 2020