Corpoelec pone en funcionamiento la TZ4 ¿Terminaron los racionamientos dobles?

#Zulia Personal de Corpoelec de generación comprometidos con el pueblo zuliano culminó trabajos para la puesta en servicio este sábado la unidad TZ4, luego de realizar una parada de la unidad de generación a fin de realizar mantenimiento correctivo . . . . Es de reconocer la labor extraordinaria que llevan a cabo los trabajadores y trabajadoras de la estatal eléctrica, para el fortalecimento y estabilidad del SEN, en momentos en el que el bloqueo económico impacta en la adquisición de repuestos y ante los continuos ataques al Sistema Eléctrico Nacional. . . . Así como la llegada de la pandemia Covid-19 a Venezuela, donde la clase obrera de #corpoelec siguiendo las medidas preventivas continúa sus labores para la continuidad del servicio eléctrico. #eme #JuntosTodoEsPosible @fbritomaestre @mppeevzla @corpoelecinfo @omarprietogob