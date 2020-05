Continúa la «persecución racial» en Estados Unidos: Policías matan a gemelo del ex NBA Stephen Jackson (+Videos)

mayo 27, 2020 - 3:59 pm

El ex NBA Stephen Jackson lamentó la muerte de su amigo y gemelo George Floyd, quien falleció tras una violenta y polémica intervención policial en Minneapolis, Estados Unidos.

Floyd fue detenido por la policía de Minneapolis acusado de falsificación.

La familia de George Floyd denunció un uso “excesivo e inhumano” de la fuerza y acusó a la policía de racismo. El exjugador de la NBA quedó destrozado por lo sucedido con su íntimo amigo, a quien consideraba un “hermano gemelo”.

Jackson y Floyd nacieron en Texas y crecieron en Cuney Homes, unas viviendas sociales de Houston. «Cualquiera de allí sabe que eras mi hermano. No muchos salieron, pero mi gemelo estaba feliz por haberlo hecho. Voy a seguir haciéndote sentir orgulloso. Me enoja tanto que después de todas las cosas por las que pasaste cuando llegaste a tu mejor versión te saquen así… Descansa Easy Twin», escribió el basquetbolista retirado en redes sociales.

El ex jugador de la NBA, Stephen Jackson, era íntimo amigo de #GeorgeFloyd quien murió después que un policía de #Minneapolis permaneciera arrodillado sobre su cuello. El campeón de la NBA habla sobre este nuevo episodio racista. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/PtJrX0kTnN — Joan León (@joanleon22) May 27, 2020

Los cuatro policías fueron detenidos

“Los cuatro agentes de la policía de Minneapolis implicados en la muerte de George Floyd han sido despedidos”, tuiteó el alcalde de la ciudad, Jacob Frey, que calificó de “buena decisión” el cese.

“Ser negro en Estados Unidos no debería ser una condena a muerte”, declaró Frey poco antes, durante una rueda de prensa en la que afirmó que era normal que la gente estuviera enfadada.

Ciudadanos de Minneapolis depositaron flores este martes en el lugar del arresto. Algunos llevaron consigo pancartas en las que se podía leer “dejen de matar a negros”.

El gemelo del ex NBA suplicó ante los policías

Una transeúnte filmó la detención el lunes por la noche durante 10 minutos y la emitió en directo por Facebook Live. En las imágenes, un policía blanco mantiene al cuadragenario George Floyd boca abajo contra el suelo, apretándole el cuello con una rodilla.

El detenido se queja durante minutos de no poder respirar y de sentir dolor, mientras el agente le pide que mantenga la calma. Un segundo policía se preocupa de que no se acerquen los viandantes, que empiezan a increparlos cuando observan que Floyd ya no se mueve y parece inconsciente.

“Ya no respira, ya no se mueve, tome su pulso”, repite un testigo mientras los policías esperan a una ambulancia que tarda varios minutos en llegar. Floyd fue transportado a un hospital, donde falleció poco después.

Esto fue un homicidio en vivo, que los medios te la vendan como quieran.#GeorgeFloyd pic.twitter.com/NXNDPk8jZl — X Æ A-Xii (@FeliAcher) May 27, 2020

Un portavoz de la policía afirmó el lunes que el hombre, que parecía ebrio o drogado, se había resistido a ser arresto por los agentes por un delito de falsificación.

Tras haberlo esposado, el agente “se dio cuenta de que el sospechoso sufría un problema médico” y llamó a la ambulancia, dijo el portavoz.

LeBron James se pronunció tras la muerte de George Floyd

Las reacciones a este nuevo caso de violencia policial han sido numerosas. Una de ellas ha sido la de LeBron James, muy sensibilizado con estos sucesos. El alero de los Lakers publicó una imagen en Instagram en la que se ve a un policía con la rodilla en el cuello de Floyd y otra de Colin Kaepernick, exjugador de la NFL, que solía escuchar el himno de Estados Unidos con la rodilla en el suelo en señal de protesta. «Esto… es por lo que», se lee sobre cada una de las imágenes. «¿Entendéis ahora? ¿O todavía os parece borroso?», escribió James.

El caso de Floyd recuerda al de Eric Garner, otro hombre afroamericano que murió mientras era arrestado en 2014 en Nueva York y que repitió «no puedo respirar» 11 veces. El suceso hizo que muchas estrellas de la NBA lucieran durante los calentamientos de los partidos camisetas con la frase «I can’t breathe».

