Conoce el síndrome de La Cabaña: el temor de salir a la calle tras la cuarentena

El síndrome de La Cabaña es un estado anímico, mental y emocional en algunas personas que, tras pasar un tiempo en reclusión forzosa, han tenido dificultades para volver a su situación previa al confinamiento

El síndrome de La Cabaña no se trata de una patología como tal, solo es un fenómeno miedo por volver a salir a la calle que experimentan algunas personas tras pasar tantos días encerrados tal como está ocurriendo con la actual cuarentena por coronavirus.

El desarrollo o no de este síndrome de La Cabaña dependerá de la historia y circunstancias vitales a términos individuales, pues para los especialistas no es lo mismo la persona que está pasando el confinamiento en una casa amplia, con patio o jardín, que una que vive hacinada con su familia en 50 metros cuadrados. Además, como posiblemente habrá personas que no experimenten este malestar y no pasará absolutamente nada.

Hablan los expertos

Entre tanto para el psicólogo Miguel Ángel Rizaldos el haber pasado solos la cuarentena también puede influir a la hora de salir. “El confinamiento, a nivel psicológico, no es fácil y tampoco saludable. Si además de encontrarnos aislados, los hemos pasado solos, esto puede aumentar nuestra vulnerabilidad», explicó al portal “Abc”.

En los estudios científicos, no hay referencias al síndrome de La Cabaña como un trastorno psicológico, pero sí a un fenómeno relacionado con patologías médicas. De acuerdo a lo explicado por la psicóloga Noelia Vargas Garrido al portal “Hipertextual” a este síndrome también le llaman la ‘cabin fever’ y “tiene como síntomas problemas respiratorios leves y fiebre, y en algunos casos también se le denomina como ‘síndrome pulmonar por hantavirus’, pero está más relacionado con condiciones del entorno y vivienda que con el confinamiento en sí”.

Los especialistas aseguran que la vuelta a la rutina habitual debe ser gradual, pues al finalizar la cuarentena por coronavirus habrá una sensación de vivir como en otro planeta, en el que habrá nuevas normas, hábitos y comportamientos. Por lo que readaptarse debe poco a poco ir aceptando a una realidad que va a ser muy distinta a la vivida antes.

Aunque hay algunos factores comunes a la mayoría de la población cada persona es única y, ante un momento histórico como este, no todos reaccionan del mismo modo, por lo que el síndrome de La Cabaña puede afectar a unos y a otros.

