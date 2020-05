¡Con una gran sonrisa! Cristiano Ronaldo llegó al entrenamiento de la Juventus (Fotos+Video)

mayo 19, 2020 - 2:48 pm

Después de 10 semanas de ausencia, Cristiano Ronaldo se presentó este martes con una sonrisa al entrenamiento de la Juventus.

El cinco veces ganador del Balón de Oro debió cumplir un aislamiento de 15 días en su residencia de Turín tras pasar el confinamiento en su natal Portugal.

El futbolista de 35 años llegó hacia las 09h20 locales (07h20 GMT) en un Jeep con los cristales tintados al centro de entrenamiento de Continassa.

El portugués se marchó tres horas después con una sonrisa en los labios y haciendo un gesto con su dedo pulgar, dirigido a los fotógrafos que lo esperaban a la salida.

«CR7» de Oro se sometió a unos test médicos y físicos antes de unirse a sus compañeros, por primera vez en 72 días, para realizar un entrenamiento individual, según los medios de comunicación italianos.

El técnico Maurizio Sarri ha estado conduciendo los entrenamientos en pequeños grupos desde el lunes, en espera de que el final del protocolo sanitario sea acordado con el gobierno italiano.

Los jugadores de la Juventus regresaron a los entrenamientos individuales el 4 de mayo, el día que Cristiano Ronaldo volvió a Turín tras dos meses de confinamiento en su nativa isla de Madeira, en Portugal.

Durante el confinamiento, Ronaldo compartió con frecuencia en las redes sociales sus entrenamientos en casa. Seis días atrás, subió un video en Instagram en la que pateaba el balón con su hijo.

Cristiano Ronaldo jugó el último partido de la Serie A con la Juventus, una victoria en casa por 2-0 contra el Inter de Milán a puerta cerrada, el 8 de marzo, antes de que la temporada de fútbol en Italia fuera suspendida debido al COVID-19, que ha matado a alrededor de 32.000 personas en el país.

How good does it feel to see these guys back training? 😍 #ForzaJuve ⚪️⚫️ pic.twitter.com/vzieKyuz9Y

— JuventusFC (@juventusfcen) May 19, 2020