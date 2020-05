Como un manantial, así brota el crudo de un tanque petrolero

mayo 2, 2020 - 9:55 pm

Tristeza, dolor, impotencia, son algunas de las frases que pueden describir el derrame de un tanque de petróleo.

A través de las redes sociales difunden el video de un tanque de PDVSA el cual se derrama, cual si fuera una fuente, pero en vez de agua, de ella sale un líquido negro, espeso, que en otros tiempos significaba la riqueza del país y ahora luego de las caída de los precios de este hidrocarburo por la pandemia del coronavirus, su valor está tal cual, por el suelo.

No se ha precisado si esto ocurre en Cabimas, Costa Oriental del Zulia, o en El Tigre, estado Anzoátegui, pero los internautas se alarman por el deterioro que lleva a las pérdidas de esta reserva de crudo.

En las imágenes difundidas se aprecia a unos trabajadores que revisan el área y hasta se burlan de como se pierde el petróleo y del valor que actualmente tiene en el mercado.

Uno de los usuarios explicó que el derrame no se debe a falta de mantenimiento, sino a «que no hay desalojo de crudo y el tanque rebasó el techo la línea que se ve en la parte de arriba».

Agregó que en esa parte hay una válvula que debería bloquearse para que esto no pase, por lo que terminó diciendo que la situación es «alarmante».

Lo que me dicen los expertos es que, con mantenimiento correctivo y preventivo frecuente, éste tipo de fuga no seria posible. Me informan que éste video cortesía fue grabado ésta mañana en El Tigre. pic.twitter.com/Zogi6z6y2L

