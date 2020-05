Colombia advierte sobre «estafas» a migrantes venezolanos que buscan retornar

mayo 6, 2020 - 11:02 am

La necesidad de los migrantes venezolanos que permanecen con sus familias a las afueras del Centro Administrativo Municipal de esta ciudad en busca de un cupo en alguno de los buses que los llevan de regreso a su país y que hacen parte de la ruta humanitaria, está siendo aprovechada por personas que mediante engaños buscan beneficios económicos.

“Me estaban pidiendo la mitad de la entrada con un depósito de 40.000 pesos por persona que había que consignar en una cuenta, pero la información completa no me la daban hasta que yo aceptara hacer la transferencia y allí me indicaban el número de cuenta y la ubicación desde donde salía”, contó a la Voz de América un ciudadano venezolano que no quiso identificarse por temor a represalias.

Asegura el migrante que accedió a la información a través de una red social y ante la necesidad del regreso a la frontera, hizo contacto con los presuntos estafadores e “iniciaron una conversación por chat”.

La canciller de Colombia, Claudia Blum, informó el martes que un poco más de 45.000 migrantes venezolanos han tenido que salir del país huyendo del coronavirus y, tanto en Bogotá como en otras ciudades, han pedido apoyo para regresar a Venezuela.

Indicó además que quienes ofrecían el cupo para embarcarse en uno de los buses que ofrece la alcaldía de Cali, se hacían pasar por funcionarios de Migración Colombia, por lo que no dudó en consignar el dinero.

Fabiola Perdomo, es la secretaria de bienestar social de Cali, le dijo que la VOA que son varias las denuncias de este tipo que ha recibido e hizo un llamado a los venezolanos en Colombia para que no se dejen engañar.

“Solamente los únicos autorizados para hacer el retorno voluntario de esta población de manera humanitaria que no les cuesta un peso es la Alcaldía de Cali, con el acompañamiento de Migración Colombia, de la Policía Nacional y del Ministerio Público”.

La funcionaria afirmó que en la ruta humanitaria hace énfasis en el acompañamiento a quienes de manera voluntaria desean regresar a su país de origen y a quienes están de tránsito en la ciudad y deciden continuar hacia otro lugar en los que tengan redes de apoyo.

“Cada persona que va a viajar debe tener el tamizaje de la secretaria de salud”, indicó.

Perdomo insistió en que “si alguien le está ofreciendo un viaje a Venezuela, primero: no debe cobrarle y segundo debe estar identificado por la secretaria de bienestar social y realizar el chequeo de salud correspondiente, de lo contrario es una estafa”.

Voa