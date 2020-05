Chris Evans abrió cuenta en Instagram, y se suma a ‘Los Vengadores’ por una buena causa

mayo 4, 2020 - 2:13 pm

El actor Chris Evans , conocido por interpretar en los últimos años al Capitán América en las películas de Marvel , sorprendió a sus fans en las últimas horas cuando abrió su cuenta oficial de Instagram. Y según anunció en su primer posteo, el objetivo de unirse a esa red social fue para llevar a cabo una importante causa.

El intérprete publicó un video en el que anunció que se suma al All In Challenge , una campaña que busca recaudar fondos para tratamientos vinculados a personas afectadas por el coronavirus. En el clip, Evans expresó: «Buenas a todos, aquí Chris Evans. Voy a aceptar el All in Challenge al que me invitó Chris Pratt. Esta es una gran campaña que busca llevarle comida a las personas que se encuentran necesitadas a raíz de esta pesadilla que es el Covid. Así que me llena de alegría poder hacer esto».

Más adelante, el actor entusiasmó al público amante de Marvel cuando reveló en qué iba a consistir su propuesta: «Esto es lo que puedo ofrecerles. Vamos a armar una salida virtual conmigo y cinco de mis mejores amigos: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo y Jeremy Renner. Podemos hacer una sesión privada de preguntas y respuestas, podrán preguntarnos lo que quieran, vamos a hablar de todo. Quizá juguemos a algo, podemos hacer unas rondas de Scattergories , yo soy muy bueno en eso. En fin, lo veremos después».

De esa manera, Los vengadores una vez más se unen, esta vez afuera de la pantalla, para una causa muy importante y para ayudar a quienes más lo necesitan.

Robert Downey Jr., actor que interpreta a Ironman. Él cuenta con 46.2 millones de seguidores y está muy por encima de sus demás compañeros de elenco. En sus publicaciones podemos ver fotografías de su vida diaria y también algunas de rodajes de cintas y apariciones en programas de televisión.

El segundo actor en nuestra lista es otro caserito del Instagram: Chris Hemwsorth, quien da vida a Thor en el MCU, acumula 41.3 millones de seguidores en esta red social. Es bastante común encontrar imágenes de sus actividades semanales y una que otra foto familiar junto a su esposa española y sus hermosos hijos.

El querido ‘Thor’ acaba de protagonizar el último éxito de Netflix titulado “Extracción”, cinta de acción en la que interpreta a un merecenario de buen corazón y nobles sentimientos. He aquí un spoiler: aunque al final del filme parece morir, los hermanos Russo (directores) dejaron la puerta abierta a una segunda parte.

El tercer actor en nuestra lista es nada más y nada menos que Tom Holland. El más joven del reparto de Marvel se ha ganado el cariño de 34.9 millones de seguidores en Instagram. Su locuacidad (en la cinta y en la vida real) lo pone en el podio de los más celebrados con cada foto que publica.

Luego de este top tres vienen una serie de nombres también muy conocidos, pero ya con abajo de los 20 millones de seguidores en Instagram. Por ejemplo, Mark Ruffallo. Actor, activista y un férreo defensor de las ideas progresistas en redes sociales. El popular ‘Hulk’ tiene 17.6 millones de seguidores en esta red social.

Luego ya vienen actores de la talla de Jeremy Renner con 14.7 millones de seguidores, Chadwick Boseman con 7.4 millones y un curioso empate entre Karen Gillan y Zoe Saldaña con 7.2 millones de seguidores.

Algo más abajo aparecen en un nuevo empate con 6.6 millones de seguidores la excéntrica Gwyneth Paltrow, su colega Brie Larsson (Capitana Marvel) y el experimentado Samuel L. Jackson.

La penúltima integrante de esta especie de ránking de popularidad en Instagram es Evangeline Lilly, la talentosa y bella actriz que interpreta a La Avispa en la saga “Ant-Man” y “Ant-Man & The Wasp”. Ella cuenta con 2.3 millones de seguidores que habitualmente ver su gusto por los cambios de look.

Por último, el mencionado líneas arriba Don Cheadle. Su bio corta y muy directa: “Actúo y algo más”. No ha llegado ni a los 800 mil seguidores en Instagram, sin embargo, es evidente que su interés prioritario no son las redes sociales. Apenas tiene 99 fotos posteadas, muchas en las que ni siquiera aparece.

La Nación