¿Carlos Sainz aceptará ser escudero de Leclerc o le peleará el liderato?

Ferrari lleva muchos años con la misma filosofía: un primer piloto y un escudero. Históricamente ha sido la táctica que mejor resultado les ha dado.

Quedó demostrado en tiempos de títulos, como los años de Niki Lauda y sobre todo Michael Schumacher, y en menor medida en los tiempos de menos gloria, como el lustro de Fernando Alonso en el que arrasó a Felipe Massa y a Kimi Räikkönen.

En el momento en el que el segundo piloto se revuelve, llega el caos. Ferrari, como muchas otras escuderías, no sabe gestionar a dos grandes pilotos peleando por victorias o campeonatos y el uso de las órdenes de equipo les ha traído muchos quebraderos de cabeza. Sebastian Vettel y Charles Leclerc se las tuvieron de todos los colores en 2019 y no es casual que el alemán haya salido por la puerta de atrás mientras que el monegasco ha ascendido en el escalafón.

En este contexto, Carlos Sainz llegará en 2021 con el rol de segundo. No es una opinión, sino un aviso que ya dejó caer Mattia Binotto, el jefe de la Scuderia, nada más confirmarse su fichaje por Ferrari. La figura del español será «ideal para colocar junto al talento puro de Charles, para que pueda crecer y ganar», relataba el dirigente italiano.

Sainz se verá así en una posición un tanto incómoda. Ya le ocurrió en Toro Rosso cuando la dirección de Red Bull se puso de lado de Max Verstappen, ascenso al primer equipo incluido. En Renault también llegó de segundo de Nico Hülkenberg, y aunque acabó plantándole cara sin llegar a grandes aspavientos, sucumbió ante el alemán.

Aceptar el rol de segundo de entrada después de haber sido el líder de McLaren durante dos años y con un Lando Norris que lo aceptó sin problemas no será sencillo. Sainz tiene un carácter paciente, pero también sabe ser agresivo si la situación lo requiere. Así lo atestiguan pilotos que compitieron con él en las categorías inferiores a la Fórmula 1 , como en la F3.

«Sainz no se corta de agresivo. Yo he corrido contra él y tiene una cosa de él que no soporto y que es tan complicada de leer… En carrera, cuando tú le vas a adelantar, muchas veces en el último momento se mueve hacia el interior. ¡Es algo que roza la ilegalidad de los adelantamientos! (risas) A veces se lo veo hacer aún en Fórmula 1. Es un movimiento muy típico suyo que siempre está ahí. Es un piloto que no es un Verstappen, pero está cerca», relataba en 2016 el español Dani Juncadella en el podcast ‘Keep Pushing’.

De aquellas batallas a lo que se encontrará en 2021 va un mundo. Cinco años en los que ha madurado notablemente, como persona y como piloto, por lo que será más difícil verle errar en situaciones así. Otro asunto bien distinto es si se ve competitivo como para igualar o superar a Leclerc. Ahí entrarán en juego las siempre polémicas órdenes de equipo, que suelen disgustar especialmente a quienes las sufren.

Hasta que llegue ese momento, Sainz quiere centrarse en cerrar su ciclo con McLaren de la mejor manera posible. Por eso, ha lanzado un mensaje de agradecimiento en el que también muestra las ganas que tiene de volver a subirse al coche.

Grazie a tutti!! Ha sido uno de los momentos más emotivos de mi carrera pero ahora es cuándo más echo de menos volver a correr contra el resto de pilotos y con todos vosotros en las gradas. Espero que todos estéis bien y que pronto podamos volver a escuchar los motores de los @F1 pic.twitter.com/DIel6n5g6n — Carlos Sainz (@Carlossainz55) May 17, 2020

