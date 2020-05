Carlos López: Trabajadores venezolanos están en «condiciones de aguantar la pela» por el Covid-19

mayo 4, 2020 - 7:25 am

Carlos López, coordinador general de la Central Bolivariana de Trabajadores de Venezuela, afirmó este lunes que los venezolanos están preparados «para aguantar la pela» producto de los efectos o secuelas detrás de la pandemia del Covid-19.

Sus apreciaciones fueron hechas en una entrevista concedida al programa Primera Página que se transmite por Globovisión, en el que explicó que esto se debe a la economía socialista que existe en el país y a las sanciones.

Aseguró que en Venezuela hay 14 millones de trabajadores, de ellos un 60% ejercen trabajos con formalidad y un 40% son informales y estos pueden sufrir un fuerte impacto,este último involucra a los profesionales, técnicos entre otros que trabajan por su cuenta y que a su juicio no se han visto afectados por la cuarentena debido a las medidas económicas aplicadas por el Gobierno nacional.

López destacó que la industria de los alimentos y medicamentos no se han paralizado y siguen trabajando día a día, debido a la planificación centralizada, ademas que esto crea una protección para las personas que no están trabajando.

«En este momento, por vía del carnet de la Patria, todos los trabajadores informales que no tienen participación, ni empleo, reciben subsidio y que van a dar suficiente para que no padezcan, no así los países vecinos», reiteró.

Con respecto al aumento salarial de 800 mil bolívares anunciado por el Ejecutivo nacional y vigente desde el primero de mayo, acotó que está consciente que la «guerra económica» que se ha venido agudizando estos años y el salario está «destrozado» por una inflación que no se justifica.

«Si logramos que determinemos el costo de producción de todos esos artículos que se están produciendo ahorita, será la oportunidad de oro, porque en medio de la pandemia, estamos haciendo una victoria revolucionaria, que es la fijación real de los precios», acotó.

Indicó que han salido muchas listas de precios acordados, pero estos los van a fijar ellos (trabajadores) con los consejos locales de producción, por lo que aún está en proceso este ajuste de costos en los productos.

Precisó que la inflación existente es producto de laboratorios de algunas empresas que catalogó de «monopolistas» que siguen las instrucciones de una página web e «inician la escalada de precios».

López cuestionó a algunos economistas que critican la economía. «En este momento la economía está controlada por el Estado y el hecho de que no se caiga como pasa en Estados Unidos, que no se haya bajado la nómina a nadie, es un avance. Los países que tienen la receta neoliberal, destruyen al trabajador, aquí no, aquí se protege al pueblo en medio de esta pandemia».

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día/NMS