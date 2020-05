Capítulo final de ‘How to Get Away With Murder’ estremeció a sus seguidores

mayo 18, 2020 - 9:34 am

Muertes inesperadas y fantasmas del pasado se adueñaron de los últimos 43 minutos de la serie ‘How to Get Away With Murder’

¡Alerta de spoilers! ‘How to Get Away With Murder’ llegó a su final luego de seis exitosas temporadas que marcaron un antes y un después en la trama detectivesca y judicial.

Ante los inesperados acontecimientos plasmados en el final de ‘How to Get Away With Murder’, el creador de la ficción protagonizada por Viola Davis, Pete Nowalk, analizó los principales sucesos del último capítulo en una entrevista.

“Estaba plantado en mi cabeza, Viola Davis creía que sería un gran misterio si mataran a Annalise y no supiéramos quién era. Y estuve de acuerdo con ella. Siempre me preguntaba: ‘¿Debería ser el asesinato de Annalise la última temporada?’ Pero tampoco quería matarla. Sentí que era un personaje tan triunfante que venció sus problemas y luchó y perseveró. Fue realmente importante para mí que ella tuviera un final triunfante. Entonces, la visión que se me ocurrió fue que Alfie podía interpretar a Christopher, para que yo pudiera tener mi pastel y comerlo también”, explicó.

Sobre la aparición de Alfred Enoc, dijo: “No fue grabado en piedra hasta que dijo que lo haría. Y por suerte, estaba encantado de hacerlo. Pero sí, ese fue mi lanzamiento. Esa fue una forma de matar a Annalise y también de seguir el estilo del espectáculo”.

Sobre la teoría que señalaba que Annalise fingiría su muerte y escaparía para empezar una nueva vida, aseguró que nunca fue una opción. “De ningún modo. Porque incluso si las personas en la vida real fingen sus propias muertes, parece falso cuando intentas hacerlo en la televisión. Así que definitivamente contamos esa historia porque era una falsificación fácil para la audiencia, pero nunca quise eso. No vi cómo podríamos hacerlo, incluso en un programa que tiene cualidades tan elevadas como esta, y a veces la gente podría pensar que están por encima. Simplemente sentía que eso era un paso demasiado lejos”, dijo Nowalk.

El discurso de aceptación de Annalise

Después de un arduo trabajo de investigación, recolección de pruebas y de varios testimonios, principalmente los de Jorge Castillo, el de la gobernadora Birkhead y de Nate. Pero lo que más caló dentro de la audiencia fue el argumento de defensa final, en el que Viola Davis reflejó como se despedía de su personaje erizándole la piel a sus seguidores.

“Quien soy es una mujer de 53 años de Memphis Tennessee llamada Anna Mae Harkness. Soy ambiciosa, negra, bisexual, enojada, triste, fuerte, sensible, asustada, feroz, talentosa, agotada… y estoy en su misericordia”, dijo ante el jurado Annalise Keating en el capítulo final de ‘How to Get Away With Murder’ antes de ser declarada inocente.

Luego de la sentencia, Connor es esposado y rechaza las súplicas de Oliver de permanecer juntos mientras está tras las rejas. Annalise está en los escalones fuera del juzgado, contestando las preguntas de la prensa, cuando aparece Frank, quien anteriormente había visitado la tumba del bebé Sam, y le dispara varias veces a la gobernadora Birkhead.

En respuesta al ataque, un miembro del equipo de seguridad de Birkhead le dispara a Frank, pero no es el único que resulta herido durante el tiroteo, Bonnie también resulta herida y muere, dando el segundo viaje actoral de Viola Davis con el cuerpo de Bonnie en brazos. Los seguidores de el gran elenco de ‘How to Get Away With Murder’ esperan que el Emmy toque nuevamente las manos de esta serie que enseñó que nada es lo que parece y que hay trofeos que pueden desencadenar culpas eternas.

