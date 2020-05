Bayer Leverkusen vence por la mínima al Friburgo por la Bundesliga

mayo 29, 2020 - 5:21 pm

El Bayer Leverkusen, que había sufrido una dura derrota hace apenas tres días, se colocó provisionalmente en tercera posición gracias a su victoria 1-0 en Friburgo, este viernes en el partido que abrió la 29ª jornada de la Bundesliga.

Kai Havertz marcó en el minuto 54, tocando en el área pequeña, con poco ángulo, para enviar un tiro cruzado que pasó por debajo de las piernas del arquero local, para lograr el único tanto del partido. El jamaicano Leon Bailey, con un pase entre líneas, dio la asistencia para el gol de su compañero.

Havertz lleva ya cinco tantos en los cuatro partidos que ha disputado el Bayer Leverkusen desde la reanudación a mediados de mes de la Bundesliga, tras más de dos meses interrumpida por la pandemia del nuevo coronavirus. En total lleva once dianas en esta edición del campeonato alemán.

Kai Havertz scoring from the tightest of angles.😱🔥

He is the first player to score 35 Bundesliga goals before turning 21 💪👏🏻

