Baltazar Porras: Solución al conflicto venezolano para por proponer no imponer

mayo 22, 2020

El Administrador de la Arquidiócesis de Caracas, Cardenal Baltazar Porras, señaló que para avanzar en una solución al conflicto actual debe prevalecer la sensatez tomando en cuenta que está en juego la vida de los venezolanos.

«No es estar de un lado o del otro, necesitamos ponernos de acuerdo, no es negociar para ver lo que a mí me toca, sino poner las cartas sobre la mesa (…) No es con amenazas como podemos imponer las cosas, la racionalidad debe estar por encima de todo. No se trata de imponer, sino de proponer para encontrar caminos entre todos», señaló.

Consideró que el primer problema que tiene la ciudadanía es el estado anímico «por la falta de información veraz y continua que produce gran incertidumbre en la gente», aunado a la prolongación de la cuarentena y ahora «con menos medios para poder pasar el tiempo como la suspensión del DirecTV.

En entrevista con Román Lozinski en el circuito Éxitos de Unión Radio, insistió en la necesidad del acompañamiento psicológico en medio de la emergencia actual.

Unión Radio