Bale simula jugar golf en pleno entrenamiento del Real Madrid

Gareth Bale defendió su pasión por jugar golf durante el entrenamiento de este viernes del Real Madrid en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

El galés fue criticado por fanáticos y la prensa durante esta semana por jugar golf en su tiempo libre.

Tras culminar la práctica, varios jugadores del conjunto merengue (Modric,Courtois, Marcelo, Brahim, Militao) se quedaron en el medio de la cancha, para tomarse algunas fotos. Cada uno ha posado de una manera, siendo la de Bale la más llamativa, ya que el de Cardiff ha simulado estar golpeando una pelota de golf.

Ese detalle no ha pasado inadvertido por los usuarios en las redes sociales. “Qué hace Bale haciendo el gesto de jugar al golf JSJSSJDN. Con tanto parón se me había olvidado que era mi jugador favorito”, fue de los tuits más destacados en Twitter.

Qué hace Bale hciendo el gesto de jugar al golf JSJSSJDN Con tanto parón se me había olvidado que era mi jugador favorito pic.twitter.com/rtymb92wCh — Ibai (@IbaiLlanos) May 29, 2020

El pasado martes, Bale aseguro en el podcast de Erik Anders Lang que no entendía el problema que mucha tenía con que él jugase al golf, ya que incluso había consultado con médicos, que le habían recomendado que lo hiciese: «Mucha gente tiene problemas conmigo porque juegue al golf, no sé cuál es la razón. He hablado con médicos y todos están de acuerdo con que lo haga».

Así mismo, lamentó que «los medios de comunicación» criticase sus prácticas, cuando había otros deportistas como el jugador de la NBA Stephen Curry que jugaban al golf incluso justo antes de un partido.

https://www.instagram.com/p/CASitVVJDhm/?utm_source=ig_web_copy_link

