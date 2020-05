Así cayó el avión en Florida, accidente que dejó un muerto y dos heridos (VIDEO-imágenes fuertes)

View this post on Instagram

En el accidente murió el estudiante Mark Scott 🕊, y el instructor de vuelo Andres Bastidas se encuentra en cuidados intensivos. – Ambos pertenecían a la escuela de aviación Wayman Aviation, ubicada en el aeropuerto de North Perry en Pembroke Pines, Florida. – La FAA y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte están investigando el fatal accidente. La NTSB determinará la causa probable del accidente, dijo Bergen. – Via twitter / @local10news