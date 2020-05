Ana Obregón tras el fallecimiento de su hijo: ‘Se apagó mi vida’

mayo 14, 2020 - 4:05 pm

La actriz Ana Obregón artista ya no existe, ya solo queda la madre. La primera se fue y no creo que vaya a volver nunca más». Así hablaba Ana Obregón en las páginas de ¡HOLA! a finales de 2018, después de volver de Estados Unidos, donde su hijo, Álex Lequio, recibió tratamiento para intentar curar la enfermedad que finalmente no ha podido superar.

Su fallecimiento, a los 27 años, ha sido un golpe muy duro para la familia, que nunca perdió el optimismo ni la esperanza de que pudieran evitar el fatal desenlace. Rota de dolor, la actriz ha sacado fuerzas de donde ha podido para publicar su primer mensaje en las redes sociales tras la muerte de su hijo. «Se apagó mi vida», ha escrito Ana junto a una foto muy entrañable en la que sale abrazando a Aless. Sin duda, se trata de una de las imágenes más especiales de su álbum de recuerdos que hoy, si cabe, cobra aún más significado.

Lea también: Murió el cantante mexicano Yoshio por complicaciones relacionadas con el covid-19

Así lo ha confesado su gran amigo Ramón García, asegurando que es la foto que tiene en el perfil de su teléfono móvil. «Me cuesta hablar en pasado de él… Le conocí cuando era un bebé y le he visto crecer. Para mí era un niño muy especial. Hoy, mi querida Ana, que estará destrozada, ha perdido lo que más quería en este mundo, que es a su hijo, su único hijo.

Eso tiene que ser durísimo», decía visiblemente emocionado en su programa, En Compañía. «Por eso, permítanme que le mande todo mi cariño y que mi trabajo hoy se lo dedique al recuerdo de Álex y a la que durante tantos y tantos años fue mi querida compañera de trabajo, que sigue siendo una de mis grandes amigas», contó sin poder contener la emoción al hablar de la actriz. «Y, como hacíamos cada vez que empezábamos Qué apostamos, te agarro de la mano y empieza la música, porque la vida tiene que seguir y hoy haré también el programa contigo», dijo con la voz entrecortada.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Agencias/ Noticia al Día