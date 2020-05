Alcalde Mujica: “Daremos prioridad a la distribución de agua”

mayo 2, 2020 - 5:52 pm

Desde el Comando de la GNB de La Concepción se realizó la reunión del Órgano de Dirección de Defensa Integral de la Nación (ODDIN), liderada por el gobernador Omar Prieto, quien estuvo acompañado por el comandante de la Zodi-Zulia, G/D Carlos Ríos Urbano, el secretario de Gobierno Lisandro Cabello, y los alcaldes de Jesús Enrique Lossada, Júnior Mujica, y de La Cañada de Urdaneta, Orlando Urdaneta.

El gobernador Prieto informó que no hay casos nuevos de coronavirus en el Zulia y que en Lossada no se ha registrado ninguno, no obstante, pidió continuar con los protocolos de seguridad y seguir cumpliendo la cuarentena. Flexibilizó el horario de apertura de comercios de alimentos y medicinas, que ahora estarán con sus santamarías arriba desde las 8:00 am hasta las 2:00 pm.

Durante su intervención en la rueda de prensa, al finalizar la reunión, el alcalde Júnior Mujica expuso que en el municipio el problema principal es el agua, pero también el combustible y la recolección de basura.

“Reconozco que en la basura nosotros hemos perdido el método de recoger los desechos en el hogar. Nos estamos poniendo de acuerdo con la comuna para hacer un plan de recolección que sea eficiente. Tengo dos camiones compactadores y los dos están dañados (…). No tenemos repuestos, son muy costosos. ¿Cómo hemos resuelto?, con camiones 350, volteos, las motos pequeñas, y tiene que participar la población. Tenemos comunidades que albergan 3 mil viviendas para que hagamos la recolección una vez por semana”, expresó.

Añadió: “Vamos a seguir haciendo esfuerzos. No es posible que este municipio tenga una presa Los Tres Ríos y es una injusticia histórica que no tenga agua. Los ingenieros planearon que el agua saliera de aquí, llegara primero a Planta C y que se devolviera al municipio, ¡eso es inconcebible ahorita!”.

Anunció que se le dará prioridad a la distribución de agua.

De igual manera planteó que se atienda la población de La Paz con combustible, cuya parroquia José Ramón Yépez concentra a la mayoría de los productores agropecuarios de Lossada. “Le dije al Gobernador que considere habilitar la estación de servicio. Sin embargo, le hemos dado racionalidad a la distribución del combustible”.

“Estamos en la lucha, esto no ha sido fácil. Nos conseguimos casi un municipio ingobernable, aquí estaban las mafias, y estos dos hombres valientes los enfrentó”, dijo al señalar al gobernador Prieto y al secretario de Gobierno, Lisandro Cabello.

“Lo más importante es que estamos venciendo el miedo de la gente. Es nuestro avance más importante. Vamos a seguir haciendo esfuerzos en esta guerra, y por algo el gobernador es Gobernador y yo soy alcalde, fuimos escogidos a enfrentar esto, por algo será”.

