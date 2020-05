A ver ¿ Qué no entiendes del Psicoanálisis?

mayo 12, 2020 - 9:55 am

Dentro de la disciplina de la psicología podemos observar que la temática del niño ha sido estudiada desde diferentes abordajes teóricos, relacionados en su mayoría al concepto de infancia evolutiva, Jean Piaget constituye un modo particular al abordar esta temática de los niños, de acuerdo a un sin número de investigaciones, Piaget descubrió que la lógica de un niño se construye progresivamente y bajo sus propias creencias.

En la teoría psicoanalítica Freud hace una distinción entre niño y adulto muy precisa, en esta acentúa la constitución del sistema psíquico, el desarrollo de un ser que se realiza siguiendo el orden de maduración del cuerpo, no solo hace referencia a esto desde una perspectiva física, sino también, que en relación a esto se van definiendo los estados del sujeto (infancia, latencia, pubertad, adolescencia y madurez).

Según la teoría psicoanalítica, el niño llega al mundo con una experiencia vivida desde el vientre de la madre, no se trata de un lienzo en blanco, que no siente, no escucha o no entiende, se conoce que desde el sexto mes de gestación de una madre los bebes van descubriendo el mundo que los rodea aun estando en el vientre, de acuerdo a esto, los infantes en sus inicios de escolaridad, hablamos de la etapa en Kínder, ingresan con conocimientos y valores previos inculcados en casa, la teoría del psicoanálisis nos ayuda a comprender que en este punto el niño va abriendo camino, se empieza a formar como un sujeto autónomo, consciente y capaz, es decir, en esta etapa el niño denominado en el psicoanálisis desde la perspectiva de Freud como “sujeto” ya tiene una representación importante, se instaura el inconsciente y se da posibilidad al deseo.

Freud destaca que el aparato psíquico funciona como cualquier otro órgano humano con estructuras y modos de funcionamiento, en etapa de Kínder el niño comienza a instalar el principio de realidad, que lo lleva a encontrarse con los limites y es donde se tiene el primer contacto con la conciencia, sin embargo, el niño tiene permitido realizar ciertas conductas que no se ajustan a las normas sociales como gritar o llorar.

Fabiana Casanova/Pasante

Noticia al Día