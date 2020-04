¿Ya pensaste que te podrías quedar sin trabajo?: 195 millones de empleos en pico e´ zamuro

abril 7, 2020 - 6:57 pm

LLevas mas de 20 días allí. Te molesta el encierro en casa. Al principio hacías las bromas, reías con los memes, ahora, te cansa tanta cama, tanto «no hacer nada» te molesta. Cuentas con el depósito que te llegó a tu cuenta por el Carnet de la Patria, porque tienes el Carnet de la Patría ¿verdad? ¿Y si no lo tienes?. ¿Ye te pagaron tu quincena? ¿Puedes trabajar desde tu casa y ser útil,producir dinero? ¿Has pensado cómo hará tu jefe? ¿De qué vivirá a partir de esta tragedia mundial?

Según la Organización de Naciones Unidas (ONU) y, según publica portal https://radiomitre.cienradios.com/ «Tras la pandemia del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud aseguró que el 81% de la fuerza laboral global se encuentra afectada por las medidas prevenitivas. Este número equivale a 2.700 millones de trabajadores que sufren las consecuencias socio-económicas.

El pasado 18 de marzo, la Organización Internacional de Trabajo publicó una proyección que estipulaba la futura pérdida de 25 millones de puestos de trabajo en el 2020, por el creciente brote del COVID-19. Sin embargo, los números cambiaron.

La OIT modificó su predicción anterior y compartió un informe que expresa que el segundo trimestre de este año, 6,7% de las horas de trabajo desaparecerán. Dicha estadística equivale a las tareas y funciones que son llevadas a cabo por 195 millones de trabajadores.»

Es desolador el panorama ante nuestros ojos. No es la intención de esta nota preocuparte, afectar tu estado emocional, sin embargo, es una realidad dura. Las cosas no serán como antes. Los empleos se esfumarán. Si no estás aprovechando este tiempo para reinventarte, para buscar salidas, buscar la manera de ser productivo, tal vez, te llegue el día en la peor de las condiciones.

En muchos casos, ni se molestarán por despedirte, simplemente verás la empresa, el jefe y los dueños arruinados. Aquí lo que se venden son tapabocas y comida. ¡Que hacemos!.Otros dejarán de ir, abandonarán. Tal vez existan los duros, los fuertes, los hombres con voluntad y botas de hierro que salgan a buscar sus trabajadores con el mensaje de que no todo se ha perdido. Las ideas novedosas serán un tesoro ¿y vos ya pensaste en la tuya?

Perder el empleo, quedar sin trabajo es una realidad brutal. Se perderán empleaos porque empresarios ya no serán empresarios, porque el comercio está bajando a límites peligrosos.

Es hora de que pienses cómo será tu mañana. ¿Qué harás para sobrevivir?

TC