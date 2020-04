World Athletics crea un fondo para apoyar a atletas en dificultades

abril 28, 2020 - 4:34 pm

World Athletics, la federación internacional de atletismo, anunció este martes el lanzamiento de un fondo de 500.000 dólares (461.430 euros) para ayudar a los atletas profesionales que sufren dificultades económicas durante la pandemia de coronavirus.

Esta iniciativa se realiza junto con la Fundación Internacional de Atletismo (IAF), creada en 1986 para apoyar causas caritativas relacionadas con este deporte.

Un grupo de trabajo formado por expertos de varias regiones, liderado por Sebastian Coe, presidente de World Athletics, se encargará de «evaluar las demandas de ayuda emitidas por las seis asociaciones continentales» y «se reunirá esta semana para establecer un plan de atribución y de distribución de las subvenciones a los deportistas y para examinar otros medios de alimentar el fondo de apoyo», señaló World Athletics.

Las competiciones de atletismo están suspendidas debido a la pandemia de coronavirus. La Liga de Diamante, el circuito más importante, cuya temporada tenía que comenzar el 17 de abril en Doha (Catar), empezará el 4 de julio en Londres, tras el aplazamiento de las reuniones previstas en abril, mayo y junio.

