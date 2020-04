Wilson Álvarez promociona noble campaña para familias zulianas

View this post on Instagram

Desde mi fibra más profunda quiero retar a todos mis hermanos zulianos, peloteros, aristas, influencers, políticos o cualquier figura pública, que se unan a Mi para donar a diez familias de nuestro estado , un mercadito para ayudar un poco a aliviar la crisis tan fuerte que ha golpeado a todos! Esta vez reto a : @elyologp8 @chelita_bella @cargo5 @enderinciartem @jhoulys45 @sandyleon41 @ypetit52 @karenmartello @sbracho56 @odubel_herrera @morochero12 @lipsovnava17 @parrilladasilvamiami @ricardomontaner @alvaritocastillo1 @nandodelagente @javierhalamadrid @dsarcos @carolinapadronr @juanrincon39 @charlesylarry @maramiafurniture @yayoelporpuesto @pabloperezcontigo @victorcostaricai @maxicheeseve @jorgeluischacin @ronaldborjas @ronaldvergeln @maisongtv @ Puedes comunicarte por DM tanto conmigo como con mi esposa @daihannaalvarez para darles toda la información y el apoyo logístico que necesiten para que su aporte llegue a quienes más lo necesitan! Ayúdame ! Y #PichaleDiez #Maracaibo #PonTuGranitoDeArena #JuntosPodemos #WilsonAlvarez #ElIntocable47 * De la mano con