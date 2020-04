WhatsApp limita mensajes reenviados para evitar desinformación y crea polémica

abril 11, 2020 - 10:01 am

El uso de las herramientas de la comunicación han sido importantes y de gran ayuda en los últimos tiempos y desde la aparición de la pandemia, su utilización en el mundo se ha triplicado. Pero no hay que olvidar que con toda la carga de información en tiempo récord, existe el riesgo de la desinformación en las llamadas noticias falsas.

Frente a este nuevo escenario se ha dado paso a la normalización de empresas de verificación informativa que han empezado a alcanzar acuerdos con los principales gigantes de internet. Equipos de revisores humanos encargados de decidir lo que es nocivo para el debate público.

Si bien es cierto que todas las redes han aportado un granito de arena para ayudar a cumplir e informar en esta cuarentena social, la que más ha sobresalido es el servicio del WhatsApp, empresa de mensajería propiedad de Facebook que alberga a más de 2.000 millones de usuarios.

Teniendo sobre su espalda tan grande responsabilidad, la empresa del WhatsApp anunció esta semana un cambio en su sistema de reenvío de mensajes «altamente reenviados» que hará que tan solo se puedan volver a mandar a un grupo o conversación cada vez. La firma quiere combatir así las noticias falsas y mentiras, conocidas también como bulos o fake news sobre salud y el coronavirus.

Estos mensajes ya aparecen desde hace tiempo con una doble flecha que sirve para indicar que su origen no es un contacto cercano. Así, quien quiera reenviar mensajes a varios grupos tendrá que hacerlo de forma manual y solo podrá elegir uno. En todos estos casos aparecerá la doble flecha, pero que se envíe a una conversación no quiere decir que ya no pueda hacerse esto con otra.

«Sabemos que muchos usuarios reenvían información útil, así como vídeos divertidos, memes y reflexiones que consideran significativas», explica la compañía en un comunicado. Sin embargo, han visto «un aumento significativo en la cantidad de reenvíos que los usuarios consideran que puede ser abrumador y puede contribuir a propagar desinformación».

Pero tras la decisión del WhatsApp de restringir globlamente los mensajes reenviados se puso en marcha una polémica que cada vez cobra más fuerza por la limitación, medida que ha despertado el fantasma de la censura entre los usuarios.

«hemos visto un aumento significativo en la cantidad de reenvíos que los usuarios consideran que puede ser abrumador y puede contribuir a propagar desinformación. «Creemos que es importante disminuir la transmisión de estos mensajes para mantener WhatsApp como espacio para la conversación personal», explica la firma. Asimismo, la compañía ha recordado que trabaja con varias organizaciones (entre ellas, la OMS) y gobiernos («más de 20 ministerios de Sanidad», aseguran) «para ayudar a conectar a las personas con información precisa». Como muchas empresas tecnológicas, ha creado un centro de información sobre el coronavirus.

ABC