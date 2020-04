West Ham acordó aplazar pago de tres meses de salario a sus jugadores

abril 10, 2020 - 8:02 pm

Los jugadores del West Ham inglés aceptaron este viernes un aplazamiento del pago de una parte de sus salarios, mientras que el entrenador, David Moyes, reducirá el suyo en un 30% como consecuencia de la crisis financiera provocada por la pandemia del nuevo coronavirus, anunció el club.

Esta decisión llega al día siguiente de que el Southampton se convirtiese en el primer club de la Premier League en alcanzar un acuerdo con sus jugadores para aplazar el pago de los salarios de tres meses.

«El ahorro gracias a estas medidas permitirán apoyar a toda la infraestructura del club, mantener los empleos y continuar pagando el 100% de los sueldos del personal», declaró el West Ham en un comunicado.

